Kelemen Hunor vrea ca Guvernul Niculescu să reziste până în 2028: „Avem nevoie de stabilitate guvernamentală”

Întrebat la B1 TV dacă Guvernul Niculescu poate rămâne în funcție până la alegerile parlamentare din 2028, Kelemen Hunor a explicat că situația politică este dificil de anticipat.

„În mod normal, dacă ținem cont de dinamica politică românească, atunci nu. Dar dacă ținem cont de realitatea din Parlament, atunci chiar are șanse să meargă până în 2028”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a subliniat că România are nevoie de stabilitate politică.

„Eu aș vrea să dureze până în 2028 acest guvern, fiindcă avem nevoie de această stabilitate guvernamentală. Oricum, nu are cine să dea jos”, a afirmat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor explică în ce condiții ar putea fi demis Guvernul

Președintele UDMR a explicat că partidele din opoziție nu dispun de voturile necesare pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură fără sprijinul AUR.

„Noi cu PNL și cu USR nu avem majoritate. Nu avem 233 de voturi. Nici ei (AUR – n.r.) nu au singuri. Deci ar trebui să facem chestia asta cu AUR”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR nu a exclus posibilitatea depunerii unei moțiuni de cenzură, dar a avertizat că adoptarea acesteia ar crea problema formării unui nou guvern.

„Asta nu înseamnă că la un moment dat nu o să fie o moțiune de cenzură. Că și PNL cu USR și PNL cu noi, noi cu USR, în diferite combinații, putem să depunem moțiune de cenzură. Dar asta înseamnă că, de fapt, tu aduci în dezbatere ceva, o anumită decizie sau direcție guvernamentală, decizie politică, dar n-o să ai 233 de voturi fără AUR. Dar s-ar putea să te trezești că votează și AUR. Și atunci pică guvernul. Nu este, din punctul meu de vedere, de dorit, fiindcă a doua zi ar trebui să pui ceva la loc”, a explicat Kelemen Hunor.

Acesta consideră că actualul Executiv va rezista cel puțin până în mai sau iunie 2027, datorită capacității premierului de a negocia cu partidele parlamentare.