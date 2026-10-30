Cât ar valora astăzi comoara eroului din „Odiseea”? Suma amețitoare ascunsă în epopeea lui Homer (P)

Am transformat cantitatea de aur într-o greutate estimativă și am aplicat cotația actuală a metalului prețios. Rezultatul este spectaculos: peste 21 de milioane de euro numai în aur!

Comoara de la Ismaros. Cum a primit Ulise 7 talanți de aur

În Cântul IX al „Odiseei”, Ulise povestește întâmplările prin care a trecut după plecarea din Troia. Una dintre primele opriri este la Ismaros, cetatea ciconilor, pe care grecii o atacă și o jefuiesc. În timpul raidului, Ulise cruță viața lui Maron, preot al zeului Apollo, precum și pe cea a soției și a copilului acestuia. Drept recunoștință, Maron îi oferă daruri de o valoare extraordinară.

Episodul poate fi descoperit în „Odiseea” lui Homer, primul volum al colecției „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera. Cartea urmărește aventurile eroului după războiul troian și dezvăluie inclusiv detalii despre darurile, bogățiile și pierderile sale.

Homer descrie momentul astfel:

„Mi-a dăruit 7 talanți de aur frumos lucrat, un vas de amestecat vinul, făcut în întregime din argint, și, pe lângă acestea, vin dulce și neamestecat, cu care a umplut 12 recipiente, o băutură divină.”

Este unul dintre pasajele în care bogăția materială a lumii homerice apare într-o formă surprinzător de concretă. Nu vorbim despre o comoară vagă, alcătuită din obiecte fără număr, ci despre o cantitate de aur exprimată într-o unitate de măsură cunoscută în Antichitate.

Cât cântăreau cei 7 talanți? O comoară de 182 kg de aur!

Talantul era o unitate de greutate folosită în lumea antică, dar valoarea sa nu a fost aceeași în toate regiunile și perioadele istorice. Existau standarde diferite, iar textul lui Homer nu ne oferă informațiile necesare pentru a stabili cu certitudine câte kilograme avea fiecare talant primit de Ulise.

Cititorii care vor să descopere povestea darurilor primite de erou pot găsi „Odiseea” în colecția „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera. Pasajul despre Maron este cu atât mai interesant cu cât darurile sale vor juca un rol important într-una dintre cele mai cunoscute aventuri ale epopeii.

Pentru a realiza o comparație financiară modernă, putem folosi convențional un talant de aproximativ 26 kg, valoare apropiată de unele standarde grecești antice.

Calculul este simplu: 7 talanți × 26 kg = 182 kg de aur.

Înseamnă 182.000 de grame de metal prețios, o cantitate impresionantă chiar și pentru standardele actuale.

Ca să ne imaginăm dimensiunea comorii, 182 kg de aur ar putea fi împărțite în 182 de lingouri de câte 1 kg. Dacă ar fi păstrate într-un seif, lingourile ar ocupa un volum relativ redus, deoarece aurul este un metal foarte dens. Greutatea lor, în schimb, ar face transportul dificil pentru o singură persoană.

Și încă un detaliu important: Homer vorbește despre aur lucrat, nu despre lingouri moderne de puritate certificată. Prin urmare, calculul nostru presupune, strict pentru comparație, că întreaga cantitate ar avea valoarea aurului pur.

Peste 21 de milioane de euro! Cât valorează aurul în octombrie 2026

Pe 29 octombrie 2026, cotația internațională a aurului era de aproximativ 116,18 euro pentru un gram, potrivit datelor de piață consultate pentru acest calcul.

Dacă aplicăm acest preț celor 182.000 de grame rezultate din estimarea noastră, obținem:

182.000 × 116,18 euro = 21.144.760 de euro.

Așadar, cei 7 talanți de aur oferiți de Maron ar putea valora, în scenariul ales, aproximativ 21,14 milioane de euro. Este o sumă care ar transforma comoara într-un patrimoniu impresionant chiar și în 2026. Și vorbim exclusiv despre aur, fără vasul de argint și fără vinul prețios.

Trebuie însă făcută o distincție esențială: aceasta nu este valoarea istorică exactă a darurilor primite de Ulise, ci echivalentul contemporan al unei cantități ipotetice de aur. În plus, cotația metalului fluctuează, iar prețul efectiv de vânzare poate diferi de valoarea calculată la prețul spot.

„Odiseea” este disponibilă individual în colecția „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera, colecție la care cititorii se pot și abona. Povestea demonstrează că epopeea lui Homer nu este doar o succesiune de aventuri fantastice, ci și o incursiune în lumea bogățiilor, schimburilor și darurilor din Antichitate.

Vinul care l-a învins pe ciclopul Polifem. Darul mai important decât aurul

Dacă cei 7 talanți impresionează prin valoarea lor financiară, vinul primit de la Maron se dovedește mult mai important pentru supraviețuirea eroului. Homer povestește că băutura era atât de concentrată și aromată, încât Maron obișnuia să amestece o singură măsură de vin cu 20 de măsuri de apă. Chiar și așa, parfumul ei rămânea extraordinar.

Ulise ia cu el o parte din acest vin atunci când pătrunde în peștera ciclopului Polifem. După ce uriașul îi devorează pe unii dintre însoțitorii săi, eroul îi oferă băutura puternică. Polifem se îmbată, adoarme, iar Ulise și oamenii rămași în viață reușesc să-l orbească și, ulterior, să evadeze. Astfel, dintre toate darurile primite de la Maron, tocmai vinul devine instrumentul decisiv al salvării.

Cele 12 recipiente originale sunt menționate de Homer, dar nu cunoaștem capacitatea lor exactă. De aceea, ar fi imposibil să stabilim un preț credibil pentru întreaga cantitate folosind tarifele vinurilor de colecție din prezent. Putem spune însă că valoarea strategică a băuturii a depășit cu mult valoarea sa comercială.

Ce s-a întâmplat cu milioanele lui Ulise? Misterul comorii pierdute pe mare

Există și o întrebare pe care cititorii moderni și-ar putea-o pune: dacă Ulise primise o asemenea avere, unde a dispărut aurul? Pe parcursul călătoriei, eroul pierde 11 corăbii în atacul lestrigonilor, iar ultima navă este distrusă de Zeus după ce oamenii săi sacrifică animalele sacre ale zeului Helios.

Ulise supraviețuiește singur și ajunge, după noi încercări, pe insula nimfei Calipso. Homer nu oferă însă un inventar al bunurilor transportate pe fiecare corabie și nici nu precizează explicit ce s-a întâmplat cu cei 7 talanți primiți de la Maron. Prin urmare, nu putem afirma că întreaga comoară a fost pierdută într-un anumit naufragiu.

Cert este că eroul nu se întoarce în Itaca încărcat cu aurul primit la Ismaros. În schimb, feacii îi oferă ulterior alte daruri valoroase și îl ajută să ajungă acasă.

Povestea capătă astfel o ironie financiară savuroasă. Un om care, potrivit calculelor noastre, ar fi primit aur în valoare de peste 21 de milioane de euro ajunge să rătăcească ani întregi pe mare, să-și piardă corăbiile și să depindă de generozitatea străinilor.

În „Odiseea”, aurul poate cumpăra bogăție și prestigiu, dar nu garantează supraviețuirea. Iar pentru Ulise, un burduf cu vin s-a dovedit, într-un moment decisiv, mai valoros decât 182 kg de aur.