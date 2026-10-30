Kelemen Hunor, despre Nicușor Dan: Seamănă foarte mult cu Bolojan. E la fel de încăpățânat

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a povestit vineri seară despre modul în care președintele Nicușor Dan a gestionat discuțiile cu partidele politice pentru formarea unui nou Guvern.

Invitat la B1 TV, liderul UDMR a spus că șeful statului seamănă cu fostul premier, Ilie Bolojan, pe care l-a descris drept un om încăpățânat.

„Seamănă foarte mult cu Bolojan. Deci la fel de încăpățânat, dar e președinte, sigur că asta dă o legitimitate mai mare decât unui premier, indiferent cine-i premierul. Știe ținta și urmărește, deci nu slăbește în niciun fel. Învață pe parcurs. Deci asta e. Nu există facultate de președinte de țară. Dacă nu mă înșel, așa a funcționat și la primărie. Primul an era de pregătire, de a înțelege. E omul care vrea să înțeleagă toate problemele înainte să spună care e soluția”, a declarat Kelemen Hunor la B1 TV.

Liderul UDMR a mai spus că experiența sa din ultimul an și jumătate, de când Nicușor Dan este președinte, a fost mai degrabă pozitivă. Șeful statului își menține direcția în politica externă și susține apropierea României de partenerii occidentali, a spus Kelemen.

„Deci din acest punct de vedere, experiența mea de un an și jumătate, de când e președinte domnul Nicușor Dan, e mai mult pozitivă și mai ales că ține direcția. Deci direcția euroatlantică, transatlantică, să nu spunem pro-europeană, că eu nu mă simt pro-european, eu mă simt european”, a afirmat liderul UDMR.

Kelemen Hunor: România are nevoie de sprijinul Statelor Unite

În cadrul emisiunii, Kelemen Hunor a vorbit pe scurt și despre cât contează relația României cu Statele Unite, în contextul tensiunilor internaționale. El este de părere că România trebuie să colaboreze cu administrația americană, indiferent cine se află la conducerea acesteia.

„Pentru România, tu trebuie să colaborezi cu administrația. Și trebuie să ții cont că administrația rămâne, cum a rămas și după Obama, și după Biden, și rămâne administrația și după Trump. Și pentru România, România singură nu se descurcă.

Acum, haideți să fim foarte serioși în această lume, care e foarte, foarte conflictuală în acest moment și se reașază forța internațională, sau, mă rog, raporturile internaționale, și se așează în proximitatea Rusiei, cu două războaie, Orientul Mijlociu, Rusia-Ucraina, România singură nu se descurcă”, a spus Kelemen Hunor.

Potrivit președintelui UDMR, „niciun stat din această regiune, nici Ungaria, nici Slovacia, nici Polonia, nici țările Baltice, singuri nu se descurcă. Și noi avem nevoie de americani. Din acest punct de vedere, eu apreciez ce face Nicușor Dan”.