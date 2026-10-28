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„Nu este acceptabil”. Kelemen Hunor anunță că nici o creştere de taxe nu va avea susţinerea UDMR / Ce spune despre indexarea pensiilor din 2027

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Parlament, că UDMR nu va susține o eventuală creștere a taxelor de anul viitor, și a precizat că pensiile și salariile bugetarilor trebuie indexate cu inflația, conform legii. „Nu e nevoie, nu e acceptabil, nu există suportabilitate”, a spus liderul UDMR.
„Nu este acceptabil”. Kelemen Hunor anunță că nici o creştere de taxe nu va avea susţinerea UDMR / Ce spune despre indexarea pensiilor din 2027
Kelemen Hunor, președintele UDMR. Foto: ALEXANDRU DOBRE/MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
28 oct. 2026, 13:34, Politic
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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Parlament, că partidul pe care îl conduce nu va susține vreo creștere a taxelor în 2027, dacă se va ivi un astfel de context.

„Nici o creştere de taxe nu va avea susţinerea noastră. Ce face după aceea Guvernul, eu n-am ce să vă spun, pentru că ce poate iniţia Guvernul? Ordonanţă de urgenţă şi atunci Parlamentul este pus în faţa situaţiei împlinite sau proiect de lege sau asumare. Dacă face o ordonanţă de urgenţă, noi putem modifica abia mai târziu în Parlament. Dar nici o creştere de taxe şi impozite nu va avea susţinerea noastră. Atâta pot să vă spun astăzi. Nu e nevoie, nu e acceptabil, nu există suportabilitate”, a spus Kelemen Hunor miercuri, la Parlament.

Ce spune liderul UDMR despre indexarea pensiilor și salariilor din sistemul bugetar

Pe de altă parte, Kelemen Hunor a afirmat că Guvernul este obligat să găsească bani pentru indexarea pensiilor și salariilor bugetarilor, însă fără ca taxele să fie majorate.

„Da, sigur, [Guvernul] trebuie să găsească bani fără creștere de taxe și impozite. Deci trebuie crescute pensiile, conform legii, cu inflația din 2025, și salariile din sistemul bugetar, care au fost înghețate. Și aici vorbim doar de indexare, nu vorbim de o creștere diferită. Ar fi trebuit, și ar fi bine, să vină Guvernul, dacă dorește totuși o asumare, să fie pe legea salarizării. Cu mici modificări se poate ajunge (la un consens – n.r.), fiindcă acolo necesarul ar fi de 10, 11, maxim 12 miliarde, dar măcar pui o piramidă corectă și scoți dezechilibrele din sistemul actual. Dacă nu faci acest lucru, tot 10-11 miliarde dai pe indexarea salariilor, dar păstrezi dezechilibrele. Atunci mai bine vii cu asumare înainte de proiectul de buget și ai o lege unitară”, a explicat Kelemen Hunor.

PSD susține că nu vor fi creșteri de taxe în 2027. Ce spune ministrul Finanțelor

Luni, după ședința Biroului Politic Național al PSD, președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu vor fi creșteri de taxe în 2027 pentru populație și pentru companiile românești.

„Nu acceptăm risipa banului public. Dar nici nu acceptăm ideea că orice problemă a bugetului trebuie rezolvată punând noi taxe pe români și pe firmele românești. De aceea, vreau să spun foarte clar: anul viitor, taxele pentru români și companiile românești nu vor crește. Economia are nevoie de predictibilitate”, a spus Grindeanu.

Pe de altă parte, într-un interviu acordat duminică seara pentru Digi24, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că nu își dorește introducerea unor noi taxe și impozite în 2027, însă a subliniat că măsurile bugetare trebuie să asigure surse de finanțare și un buget sustenabil.

„Nu-mi doresc taxe și impozite noi. Dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul când discutăm despre un program nou care nu e bugetat, care trebuie finanțat, trebuie să avem și o sursă pentru acel program nou pe care îl propunem. Trebuie să găsim surse de finanțare”, a spus Nazare. 

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