Ministrul Finanțelor, chemat de USR la Ora Guvernului: „Discuția despre buget nu se poate purta pe Facebook”

Potrivit unui comunicat de presă emis miercuri, grupul parlamentar USR din Camera Deputaților a depus o solicitare oficială pentru ca ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, să se prezinte la Ora Guvernului luni, 2 noiembrie 2026. Acesta este chemat să explice diferențele dintre execuția bugetară reală prezentată luni și noile cifre vehiculate de social-democrați.

„Conducerea PSD susține acum că ar fi descoperit cifre noi, pe care chiar ministrul propus și votat de ei le-ar fi ținut secrete. Președintele PSD recunoaște practic că a făcut un program de guvernare fără să aibă cifrele și că a deschis pentru prima dată „excelul” la o zi după votul din Parlament”, se arată în comunicatul de presă.

Liderul deputaţilor USR, Diana Stoica , a precizat că discuţia privind această temă nu poate fi purtată pe Facebook şi a criticat atitudinea PSD.

„Discuția aceasta este prea importantă ca să se poarte doar pe Facebook, unde PSD încearcă cu filmulețe să-și construiască imaginea partidului care muncește, dar nu izbândește. Pentru că nu au soluții, inventează acum cifre pe care, spun ei, le-ar fi ascuns chiar ministrul pe care l-au ales și l-au votat. Ori au ales prost, ori mint, ori ambele”, a declarat Diana Stoica, lidera deputaților USR.

Reprezentanții USR subliniază că Alexandru Nazare a fost reconfirmat ministru al Finanțelor în ambele cabinete succesive, el fiind singurul în măsură să explice „cum se reconciliază realitatea bugetară cu noua narațiune a PSD”.

„După un an și jumătate de efort pentru a scoate România din criză, după patru evaluări în care am scăpat de ratingul de junk, după ce am salvat cât mai multe reforme din PNRR și am început să oprim risipa și corupția, nu vom permite ca toate acestea să fie irosite sub o perdea de minciuni”, a precizat deputatul USR Adrian Echert, secretar al Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci.

Deficitul bugetar a scăzut la 3,81% din PIB după primele nouă luni din 2026

Potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finanțelor, deficitul bugetului general consolidat a ajuns la 78,3 miliarde de lei, respectiv 3,81% din PIB, după primele nouă luni ale anului 2026, în scădere cu 24,17 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025, când s-a situat la 5,31% din PIB. Veniturile bugetare au crescut cu 11,9%, în timp ce cheltuielile au avansat cu 5,5%, iar investițiile au depășit 107 miliarde de lei.

„Execuția bugetară la nouă luni confirmă că suntem în direcția corectă în procesul de consolidare fiscal-bugetară. Am redus deficitul cu 1,5 puncte procentuale din PIB față de anul trecut, adică cu peste 24 de miliarde de lei”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.