Diplomații europeni au refuzat să apară în fotografia de grup G20 alături de Lavrov. Momentul, anulat de SUA

Statele Unite au anulat, vineri, fotografia de grup a miniștrilor de externe din cele mai mari 20 de economii ale lumii (G20), după ce mai mulți diplomați europeni s-au opus să apară în aceeași fotografie cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

Mai mult decât atât, unii dintre aceștia chiar au amenințat că vor părăsi sala dacă fotografia va avea loc, relatează Euronews și BBC.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a decis anularea momentului pentru a evita noi conflicte și discuții, potrivit a doi oficiali americani care au vorbit sub protecția anonimatului, relatând despre decizie.

La începutul discuțiilor, Rubio a declarat că își dorește că reuniunea va fi una productivă.

„Ne aflăm într-un moment critic, l-aș numi un moment al alegerii; și aș spune că nu doar pentru țara mea, Statele Unite ale Americii, ci, sincer, pentru întreaga lume”, a declarat el.

„Ne confruntăm cu o serie de crize economice și geopolitice interconectate”, a adăugat secretarul de Stat, precizând că multe dintre acestea reprezintă „amenințări grave la adresa fundamentelor esențiale ale ordinii economice globale”, a adăugat el.

Diplomații europeni își exprimă îngrijorarea față de prezența Rusiei în G20

Anularea tradiționalei fotografii de grup a fost un gest care a arătat, din nou, că există tensiuni în cadrul G20. Diplomații se discută foarte mult, în acest moment, despre războiul din Ucraina, conflictul dintre SUA, Israel și Iran, tarifele comerciale impuse de SUA, dar și altele.

Vicepremierul și ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a declarat că anularea fotografiei de grup a fost „decizia corectă” din partea Statelor Unite.

„Nu sunt singurul care nu dorește să fie fotografiat alături de Lavrov”, a spus acesta presei din Atlanta.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că „nu poate exista o normalitate în relația cu Rusia”. El a mai spus, însă, că „trebuie să discutăm despre controverse aici, la masa negocierilor”, potrivit agenției germane de presă dpa.

Totodată, oficialul german a precizat că „nu trebuie, de asemenea, să transmitem semnale de un optimism nejustificat”.

Înainte de situația legată de fotografie, mai multe țări membre G20 anunțaseră că sunt îngrijorate față de invitația adresată Rusiei, având în vedere ultimele atacuri asupra Ucrainei.

Tensiunile au crescut și după ce Donald Trump a renunțat să impună noi sancțiuni împotriva Moscovei, restricționând temporar sprijinul logistic și de informații pentru Kiev. Deciziile acestea au complicat și mai mult relațiile dintre SUA și Ucraina.