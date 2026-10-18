Lavrov acuză SUA și Israelul de „agresiune neprovocată” împotriva Iranului și avertizează asupra unui război regional

Șeful diplomației ruse a făcut declarațiile duminică, în cadrul reuniunii Rusia – Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG), unde a pledat pentru un dialog direct între statele din regiune și pentru găsirea unei formule mai largi de negociere.

Lavrov: „Scopul nostru este să împiedicăm izbucnirea unui război de amploare în regiune”

Lavrov a susținut că stabilitatea regională este esențială inclusiv pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre Rusia și statele membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului.

Ministrul rus a acuzat Statele Unite și Israelul de declanșarea actualei crize prin acțiunile militare împotriva Iranului, prezentând poziția Moscovei asupra escaladării din Orientul Mijlociu.

„Eficiența cooperării noastre economice depinde în mare măsură de stabilitatea din regiune. Mă aștept ca astăzi să discutăm cele mai relevante probleme ale Orientului Mijlociu, în primul rând situația din jurul Golfului, unde se desfășoară o gravă criză militară și politică, începută după agresiunea neprovocată a Statelor Unite și Israelului împotriva Republicii Islamice Iran, urmată de o reacție în lanț în foarte multe dintre punctele fierbinți din Orientul Mijlociu”, a declarat Serghei Lavrov.

Șeful diplomației ruse a continuat:

„Întrucât Rusia desfășoară eforturi de menținere și de construire a păcii, scopul nostru este să împiedicăm izbucnirea unui război de amploare în regiune.”

Rusia propune un dialog direct între statele din Golf

Lavrov a insistat asupra necesității ca țările din regiune să participe direct la stabilirea unei soluții pentru actuala criză.

„Considerăm că securitatea în zona Golfului, în regiunea Golfului, este de o importanță critică. Ați văzut cu toții documentele pe care le-am propus. Comunitățile de experți și liderii politici și-au prezentat declarațiile și evaluările, iar noi toți considerăm că este important ca toate statele din Golf să aibă propriul cuvânt de spus în privința modului în care trebuie rezolvată această criză strategică și a modului în care putem asigura existența unui dialog direct între statele riverane Golfului și vecinii lor, precum Irakul și Iordania”, a afirmat ministrul rus de Externe.

Moscova propune, potrivit lui Lavrov, ca mecanismul de dialog să poată fi extins și dincolo de statele direct implicate în regiune.

„Conceptul nostru, conceptul pe care îl propunem, este să creăm aceste condiții prin implicarea statelor din afara regiunii care fac parte din Organizația Cooperării Islamice și, dacă există interes pentru acest lucru, și a membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU”, a declarat Lavrov.

Lavrov vorbește despre o creștere cu 45% a schimburilor comerciale

Ministrul rus a abordat și relațiile economice dintre Moscova și statele Consiliului de Cooperare al Golfului, susținând că schimburile comerciale au înregistrat o creștere puternică în ultimul an.

„La finalul anului trecut, am înregistrat o creștere de 45% a schimburilor comerciale, iar aproape toate țările organizației au participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Apreciem această tradiție și sperăm că ea va continua. A existat o dinamică pozitivă foarte bună în ceea ce privește cooperarea bilaterală, datorită planului multilateral și cuprinzător de acțiune pentru următorii ani, convenit în timpul ultimei reuniuni de la Moscova”, a spus șeful diplomației ruse.

Lavrov a subliniat că formatul de cooperare dintre Rusia și CCG a fost creat în urmă cu 15 ani, la Abu Dhabi, și a apreciat că mecanismul și-a demonstrat utilitatea.

„Consolidarea legăturilor multidimensionale cu membrii Consiliului este foarte importantă pentru diplomația Rusia-Golf. Acest format, acest format specific, a fost creat la Abu Dhabi în urmă cu 15 ani și s-a dovedit foarte eficient. Facem schimb de opinii asupra celor mai sensibile probleme de pe agendă și stabilim următorii pași practici pentru extinderea legăturilor economice, culturale și umanitare dintre țările noastre”, a declarat Lavrov.