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Volodimir Zelenski merge în Turcia pe 31 octombrie. Războiul din Ucraina și securitatea Mării Negre, pe agenda discuțiilor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va merge în Turcia pe 31 octombrie, unde va discuta cu Recep Tayyip Erdoğan despre războiul din Ucraina și securitatea Mării Negre.
Volodimir Zelenski merge în Turcia pe 31 octombrie. Războiul din Ucraina și securitatea Mării Negre, pe agenda discuțiilor
Maria Nițu
30 oct. 2026, 19:15, Știri externe
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va efectua o vizită în Turcia sâmbătă, 31 octombrie 2026, la invitația președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan. Discuțiile vor viza, printre altele, securitatea în Marea Neagră și războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Anunțul a fost făcut de Burhanettin Duran, șeful Direcției de Comunicare a Președinției turce, într-o postare publicată pe contul său de pe platforma X, potrivit Ukrinform.

„La invitația președintelui nostru, domnul Recep Tayyip Erdoğan, președintele ucrainean Volodimir Zelenski va efectua o vizită de lucru în țara noastră pe 31 octombrie 2026”, a transmis Duran.

Întâlnirea dintre cei doi lideri va avea loc la Istanbul.

„Discuțiile vor viza pașii care pot fi întreprinși pentru a dezvolta în continuare cooperarea bilaterală dintre Turcia și Ucraina, precum și evoluțiile regionale și internaționale, inclusiv războiul dintre Rusia și Ucraina și situația securității în Marea Neagră”, a declarat oficialul turc.

Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a vizitat Ucraina în luna iulie. După întâlnirea cu acesta, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Turcia și-a reafirmat disponibilitatea de a depune eforturi pentru organizarea unei reuniuni la nivel de lideri, care să ajute la încetarea războiului.

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