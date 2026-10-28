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Doi morți și cinci răniți după atacuri israeliene în Gaza. Peste 74.000 de palestinieni morți în războiul început în urmă cu 3 ani

Doi palestinieni au murit și alți cinci au fost răniți în Fâșia Gaza, în urma atacurilor israeliene de marți, în timp ce o fetiță de șase ani și un bărbat au murit din cauza rănilor suferite în atacuri anterioare. Peste 74.000 de palestinieni au fost uciși de la începutul războiului, în 2023.
Doi morți și cinci răniți după atacuri israeliene în Gaza. Peste 74.000 de palestinieni morți în războiul început în urmă cu 3 ani
Sursă foto: Hepta. Fâșia Gaza. Imagine cu caracter ilustrativ
Laura Buciu
28 oct. 2026, 07:22, Știri externe
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Atacurile au coincis cu alegerile parlamentare din Israel.

În nordul Fâșiei Gaza, trupele israeliene l-au împușcat mortal pe Mahmoud Samih al-Harsh, în vârstă de 28 de ani, pe strada al-Hawja din tabăra de refugiați Jabalia, au declarat surse medicale pentru agenția Anadolu.

Un alt palestinian, a cărui identitate nu este cunoscută încă, a fost ucis într-un atac israelian lângă sensul giratoriu al-Alam, în zona al-Mawasi din Rafah, în sudul Fâșiei Gaza. Trupul său a fost recuperat ulterior.

În Khan Younis, Tahani Mohammed Saeed Shalalfeh, în vârstă de șase ani, a murit din cauza rănilor suferite luni, când forțele israeliene au deschis focul în zona al-Mawasi.

De asemenea, Ahmed Yassin Bseiso a decedat în urma rănilor suferite cu câteva zile în urmă într-un atac israelian pe strada al-Thawra, în centrul orașului Gaza.

Un pescar a fost rănit de schije provenite de la o bombă lansată de o dronă israeliană în largul coastelor orașului Khan Younis, potrivit unor surse din cadrul apărării civile.

Focuri de armă israeliene au rănit alți doi palestinieni în incidente separate, în Qizan Rashwan și la est de orașul Hamad.

Încă doi palestinieni, inclusiv un copil, au fost răniți de forțele israeliene la est de tabăra de refugiați Bureij, în centrul Fâșiei Gaza, a declarat o sursă medicală de la Spitalul Al-Awda.

Navele israeliene au bombardat și au deschis focul cu mitraliere asupra unor palestinieni aflați pe plajă, în apropierea taberei de refugiați al-Shati, la vest de orașul Gaza, au precizat surse locale.

Începând din octombrie 2023, războiul purtat de Israel în Fâșia Gaza a ucis peste 74.000 de palestinieni și a rănit mai mult de 175.000, provocând în același timp distrugeri masive care au afectat aproximativ 90% din infrastructura civilă a teritoriului. Peste 1.500 de palestinieni au fost uciși în Fâșia Gaza de la intrarea în vigoare a unui armistițiu, în octombrie 2025.

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