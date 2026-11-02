Nicușor Dan o felicită pe noua președintă a Bulgariei: Putem face multe împreună pentru securitatea și dezvoltarea regiunii noastre

Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj de felicitare pentru Iliana Iotova, după ce aceasta a fost aleasă președintă a Bulgariei, exprimându-și încrederea în continuarea cooperării dintre România și Bulgaria.

„Felicitări Iliana Iotova pentru alegerea sa în funcția de președinte al Bulgariei! Aștept cu interes să continuăm colaborarea strânsă și să aprofundăm cooperarea dintre țările noastre. În calitate de vecini, parteneri în cadrul UE și aliați în cadrul NATO, putem face multe împreună pentru securitatea și dezvoltarea regiunii noastre, începând cu Marea Neagră”, a scris Nicușor Dan pe X.

Președintele României și-a exprimat, totodată, speranța că noul lider de la Sofia va efectua în curând o vizită în România.

„Aștept cu nerăbdare să o primesc în curând pe președinta Iotova în România”, a mai spus șeful statului.

Congratulations to @IlianaIotova on her election as President of Bulgaria! I look forward to continuing our close work together and to deepening cooperation between our countries. As neighbours, EU partners and NATO allies, there is much we can do together for the security and development of our region, starting with the Black Sea. I look forward to welcoming President Iotova to Romania soon. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 2, 2026

Mesaj de felicitare și din partea Ursulei von der Leyen

Mesajul lui Nicușor Dan vine ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat-o duminică pe Iliana Iotova pentru victoria în alegerile prezidențiale din Bulgaria.

„De la securitate și apărare până la competitivitatea noastră și independența energetică, aștept cu nerăbdare să continuăm colaborarea noastră. Pentru o Bulgarie puternică într-o Europă puternică”, a transmis Ursula von der Leyen într-un mesaj publicat pe X.

Potrivit Novinite, datele transmise de Comisia Electorală Centrală din Bulgaria, bazate pe 99,95% din procesele-verbale ale secțiilor de votare, arată că Iliana Iotova a obținut 57,58% din voturi în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, asigurându-și un mandat de cinci ani.