Prima pagină » Politic » Nicușor Dan o felicită pe noua președintă a Bulgariei: Putem face multe împreună pentru securitatea și dezvoltarea regiunii noastre

Nicușor Dan o felicită pe noua președintă a Bulgariei: Putem face multe împreună pentru securitatea și dezvoltarea regiunii noastre

Președintele Nicușor Dan a felicitat-o, luni, pe Iliana Iotova pentru alegerea sa ca președintă a Bulgariei. Șeful statului a transmis că își dorește continuarea colaborării dintre cele două țări, în special în domeniul securității și dezvoltării regionale, cu accent pe zona Mării Negre.
Nicușor Dan o felicită pe noua președintă a Bulgariei: Putem face multe împreună pentru securitatea și dezvoltarea regiunii noastre
Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
02 nov. 2026, 08:56, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj de felicitare pentru Iliana Iotova, după ce aceasta a fost aleasă președintă a Bulgariei, exprimându-și încrederea în continuarea cooperării dintre România și Bulgaria.

„Felicitări Iliana Iotova pentru alegerea sa în funcția de președinte al Bulgariei! Aștept cu interes să continuăm colaborarea strânsă și să aprofundăm cooperarea dintre țările noastre. În calitate de vecini, parteneri în cadrul UE și aliați în cadrul NATO, putem face multe împreună pentru securitatea și dezvoltarea regiunii noastre, începând cu Marea Neagră”, a scris Nicușor Dan pe X.

Președintele României și-a exprimat, totodată, speranța că noul lider de la Sofia va efectua în curând o vizită în România.

„Aștept cu nerăbdare să o primesc în curând pe președinta Iotova în România”, a mai spus șeful statului.

Mesaj de felicitare și din partea Ursulei von der Leyen

Mesajul lui Nicușor Dan vine ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat-o duminică pe Iliana Iotova pentru victoria în alegerile prezidențiale din Bulgaria.

„De la securitate și apărare până la competitivitatea noastră și independența energetică, aștept cu nerăbdare să continuăm colaborarea noastră. Pentru o Bulgarie puternică într-o Europă puternică”, a transmis Ursula von der Leyen într-un mesaj publicat pe X.

Potrivit Novinite, datele transmise de Comisia Electorală Centrală din Bulgaria, bazate pe 99,95% din procesele-verbale ale secțiilor de votare, arată că Iliana Iotova a obținut 57,58% din voturi în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, asigurându-și un mandat de cinci ani.

Recomandarea video

Legea integrității: cum i-a înfipt Nicușor Dan un cuțitaș în spate lui Dominic Fritz. Versiuni complet diferite între declarațiile oficiale și documentele trimise Comisiei Europene
G4Media
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
GSP.ro
Orașul din Suceava care este de două ori cât Bucureștiul. Este cel mai mare din România, dar puțini au auzit de el
Gandul
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
Cancan
Gigi Becali, Giovanni Becali și Victor Pițurcă, rămași fără bani la cazino, au intrat peste „donjuanul fotbaliștilor” și l-au „jumulit” de 40.000 de dolari! EXCLUSIV
Prosport
Judecători ce merg împotriva valului şi îi trimit la închisoare pe șoferii care au ucis pe trecerile de pietoni: „Inculpatul trebuie să răspundă proporțional cu acțiunile sale”
Libertatea
Motivul pentru care nu este bine să păstrezi untul în ambalajul desfăcut. Cum îl depozitezi corect
CSID
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Promotor