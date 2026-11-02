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Nouă președintă a Bulgariei, Iliana Iotova, felicitată de Ursula von der Leyen după victoria din alegeri

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat-o duminică pe Iliana Iotova pentru victoria în alegerile prezidențiale din Bulgaria.
Nouă președintă a Bulgariei, Iliana Iotova, felicitată de Ursula von der Leyen după victoria din alegeri
Maria Nițu
02 nov. 2026, 08:12, Politic
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Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat-o pe Iliana Iotova pentru victoria obținută la alegerile prezidențiale din Bulgaria, care au avut loc duminică, relatează aa.com.tr.

„Felicitări Ilianei Iotova pentru victoria sa în alegerile prezidențiale”, a scris Ursula von der Leyen pe platforma X, în seara de duminică.

Șefa Comisiei Europene a spus că așteaptă cu nerăbdare să continue colaborarea cu noul președinte al Bulgariei. „De la securitate și apărare până la competitivitatea noastră și independența energetică, aștept cu nerăbdare să continuăm colaborarea noastră”, a transmis Von der Leyen. „Pentru o Bulgarie puternică într-o Europă puternică”, a adăugat aceasta.

Potrivit calculelor paralele realizate de cinci agenții importante de sondare, Iliana Iotova a obținut între 56,6% și 58,2% din voturi. Contracandidatul său pro-occidental, Andrey Ghiurov, a fost creditat cu un procent cuprins între 38,6% și 40,6%.

„Acceptăm rezultatele, oricât de surprinzătoare ar fi”, a declarat acesta în cadrul unei conferințe de presă organizate la Sofia. El a mai spus că, deși campania electorală se încheie, responsabilitatea nu va dispărea.

Iliana Iotova, o figură cunoscută a Partidului Socialist Bulgar (BSP), și-a îmbunătățit rezultatul obținut în primul tur, de la sfârșitul săptămânii trecute. La acel moment, ea a primit 34,76% din voturi, iar Ghiurov a obținut 31,95%.

În campania electorală, Iotova a anunțat că se opune acordării unui sprijin nou cu arme pentru Ucraina, susținând că pacea trebuie obținută printr-o soluție diplomatică. Poziția sa a fost diferită de cea a contracandidatului său.

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