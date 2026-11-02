Un fost consilier al lui Băsescu anunță că va candida la următoarele prezidențiale: M-am săturat să fim conduși de tot felul de caraghioși

Un fost consilier din timpul mandatului lui Traian Băsescu a anunțat că va candida la viitoarele alegeri prezidențiale din România. Este vorba despre Cătălin Avramescu, iar anunțul a fost făcut de acesta duminică seara, într-o postare pe Facebook.

El a precizat că nu își dorește să candideze din partea vreunui partid.

„Am să candidez la următoarele alegeri prezidențiale. De ce? Pentru că, la fel ca milioane de români, m-am săturat să fim conduși de tot felul de caraghioși. Din partea cărui partid? Nu doresc să fiu omul nici unui partid. Ce ideologie am? Sunt un liberal clasic. Am șanse? Da. Contracandidații sunt adevărate catastrofe politice”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

Cătălin Avramescu a explicat și de ce și-a anunțat candidatura atât de devreme.

„Ne trebuie un candidat independent? Da. Altfel riscăm să ne trezim iarăși în turul 2 cu Nicușor Dan vs. George Simion. Acesta e planul partidelor, asta este “resursa umană” pe care ne-o propun. Vă place așa? De ce fac anunțul cu atât de mult timp înainte? Din două motive. E posibil ca Nicușor Dan să fie suspendat. Și pentru că am nevoie de timp pentru a organiza campania”, a spus Avramescu.

Cu ce propuneri vine fostul consilier din mandatul lui Băsescu

Cătălin Avramescu a spus, în mesajul său de pe Facebook, că își va prezenta în curând programul și a anunțat și unele măsuri pe care le va propune, printre care textul pentru o nouă Constituție, un nou sistem electoral, reducerea fiscalității, dar și măsuri împotriva partidelor extremiste.

„Ce măsuri am să propun? Un program complet am să prezint în curând. Acum, pe scurt: primul lucru care trebuie făcut este să numesc o echipă competentă de consilieri la Cotroceni. Am să refuz să semnez orice promovare la rang de general și am să cer Parlamentului o lege, pe model elvețian, care să interzică gradul de general pe timp de pace. Am să propun textul unei noi constituții, care să includă și o cartă a drepturilor. Am să propun un nou sistem electoral. Am să cer Guvernului reducerea masivă a fiscalității (în primul rând reducerea TVA la nivelul minim admis în Uniunea Europeană) și eliminarea cheltuielilor inutile ale statului. Am să cer Procurorului General scoaterea în afara legii a partidelor extremiste: comuniste, legionare sau pro-ruse. Reforma învățământului și a cercetării este urgentă. Sunt pentru reintroducerea examenelor serioase de admitere în facultăți. Susțin creșterea salariilor pentru învățători și profesori”, a afirmat Avramescu.

Cine este Cătălin Avramescu

Cătălin Avramescu este directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu“ (ISPRI) din cadrul Academiei Române. De asemenea, el este profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București.

Avramescu este doctor în filozofie al Universității din București, a fost consilier în Administrația Prezidențială în timpul mandatului lui Traian Băsescu. Ulterior, el a fost și ambasador în Finlanda și în Estonia.

Următoarele alegeri prezidențiale sunt programate să aibă loc în 2030.