MEDIAFAX 35. 2025 – Alegerile prezidențiale se reiau: Nicușor Dan ajunge la Cotroceni. Noul Guvern, condus de Ilie Bolojan. Moare primul președinte postdecembrist al României, Ion Iliescu

MEDIAFAX este, de 35 de ani, acolo unde se întâmplă lucrurile importante. A fost parte din istoria României postdecembriste, relatând în timp real momentele care au schimbat politica, societatea și viața de zi cu zi.

Anul 2025 a adus schimbări majore pe scena politică din România, după un 2024 marcat de toate cele patru tipuri de alegeri și de decizia fără precedent a Curții Constituționale de anulare a primului tur al scrutinului prezidențial. În luna mai, românii au revenit la urne pentru a-și alege președintele, competiția fiind câștigată de Nicușor Dan, în fața lui George Simion. O lună mai târziu, Ilie Bolojan a preluat conducerea Guvernului, cu misiunea de a reduce deficitul bugetar și de a implementa măsuri fiscal-bugetare. Tot în 2025, Ion Iliescu, primul președinte al României postdecembriste, a murit la vârsta de 95 de ani.

Pentru MEDIAFAX, toate aceste evenimente au însemnat luni de actualizări constante, relatări în regim de live text și intervenții de tip breaking news, într-un an în care evoluțiile politice s-au succedat rapid, iar publicul a avut nevoie de informații verificate și transmise la timp.

Alegerile prezidențiale sunt reluate. George Simion și Nicușor Dan ajung în finală

Reluarea alegerilor prezidențiale a venit după ce în data de 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a anulat întregul proces electoral pentru alegerea președintelui, după ce primul tur fusese organizat pe 24 noiembrie 2024. Decizia a venit în contextul unor suspiciuni privind nereguli în desfășurarea campaniei electorale și influențarea procesului electoral, în special în mediul online, de care a beneficiat candidatul independent Călin Georgescu.

În urma deciziei CCR, autoritățile au stabilit organizarea unui nou scrutin în 2025. Primul tur a avut loc pe 4 mai, în timp ce turul al doilea s-a desfășurat două săptămâni mai târziu, pe 18 mai.

MEDIAFAX a urmărit primul tur încă de la deschiderea urnelor, printr-o relatare în regim de live text și o pagină dedicată evoluției prezenței la vot și centralizării rezultatelor. Datele gestionate de Serviciul de Telecomunicații Speciale și Autoritatea Electorală Permanentă au permis publicului să urmărească în timp real desfășurarea procesului electoral și numărarea voturilor.

La primul tur, George Simion, candidatul AUR, s-a clasat pe primul loc, cu 40,96% din voturi. Pe locul al doilea s-a situat Nicușor Dan, candidat independent și primar general al Capitalei la acel moment, cu 20,99%. Crin Antonescu, candidatul susținut de coaliția PSD-PNL-UDMR, a ocupat poziția a treia, cu 20,07%, și nu s-a calificat în finala prezidențială.

Rezultatul scrutinului a avut efecte imediate și asupra piețelor financiare. Într-un material publicat la 5 mai 2025, MEDIAFAX a relatat despre reacția investitorilor și despre scăderea cotațiilor unor companii românești, precum și despre creșterea costurilor de împrumut ale statului.

„Rezultatele alegerilor prezidențiale de duminică și-au produs primele efecte în piața financiară din România. Pentru a-și reduce pierderile, investitorii au preferat să vândă acțiunile românești la unele dintre cele mai importante companii românești, ceea ce a condus la scăderea prețului acestora luni dimineața. De asemenea, au crescut costurile la care se împrumută statul român”, a scris MEDIAFAX în acea zi.

Pe 6 mai, rezultatul primului tur a fost contestat la CCR, fiind solicitată anularea scrutinului. Cererea formulată de Sebastian-Constantin Popescu a fost respinsă, iar rezultatele au fost validate. MEDIAFAX a relatat despre decizia judecătorilor constituționali într-un material publicat la 9 mai 2025.

„În cadrul controlului pentru respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României, judecătorii constituționali au hotărât, vineri, cu unanimitate de voturi, respingerea ca neîntemeiată a cererii de anulare a alegerilor pentru funcția de Președinte al României din cadrul primului tur de scrutin din data de 4 mai 2025, formulată de Sebastian-Constantin Popescu. De asemenea, CCR a decis confirmarea și validarea rezultatului alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României, în cadrul primului tur de scrutin din data de 4 mai 2025”, a scris MEDIAFAX pe 9 mai 2025.

Astfel, finala prezidențială urma să se desfășoare între George Simion și Nicușor Dan, într-o competiție care avea să decidă direcția politică a țării pentru următorii cinci ani.

Nicușor Dan devine președintele României

Cele două săptămâni dintre tururile de scrutin au fost marcate de dezbateri electorale, confruntări de idei și prezentări ale programelor celor doi candidați. Nicușor Dan și George Simion au participat separat la unele dintre dezbaterile televizate la care au fost invitați, dar cei doi s-au întâlnit doar la cea organizată de către postul Euronews în data de 8 mai 2025.

MEDIAFAX a urmărit dezbaterea în regim de live text, prezentând principalele declarații ale candidaților și răspunsurile acestora la întrebările moderatorilor.

În zilele premergătoare celui de-al doilea tur, MEDIAFAX a realizat materiale informative despre profilul lui Nicușor Dan și cel al lui George Simion, ce studii au, dar și care este parcursul lor profesional până la momentul intrării acestora în competiția pentru fotoliul de la Palatul Cotroceni.

De asemenea, pentru ca publicul cititor să poată vota informat în turul al doilea, MEDIAFAX a realizat și un amplu material cu procentele celor doi finaliști în sondajele de opinie realizate în cele două săptămâni dintre cele două tururi. De asemenea, MEDIAFAX a prezentat, pe larg, și ce program politic își propun cei doi candidați în cazul în care vor câștiga alegerile.

Turul al doilea a avut loc pe 18 mai. La fel ca în primul tur, MEDIAFAX a pus la dispoziția cititorilor o pagină dedicată prezenței la urne și centralizării voturilor, actualizată pe parcursul zilei.

În paralel, MEDIAFAX a urmărit desfășurarea evenimentelor de peste zi în regim de live text, cu actualizări din oră în oră, anunțând și primele EXIT-POLL-uri la închiderea urnelor.

MEDIAFAX a actualizat pe parcursul nopții datele privind numărarea voturilor. Nicușor Dan a obținut 53,6% din voturi, în timp ce George Simion a primit 46,4% din ele. Diferența dintre cei doi a fost de aproape 830.000 de voturi.

Victoria lui Nicușor Dan a fost salutată de mai mulți lideri internaționali, printre care președintele Franței, Emmanuel Macron, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul Poloniei, Donald Tusk. MEDIAFAX a reunit reacțiile acestora într-un material publicat la 19 mai.

Rezultatul scrutinului a fost contestat din nou la CCR, pe 20 mai, dar solicitarea a fost respinsă o zi mai târziu.

Nicușor Dan a depus jurământul în Plenul Parlamentului în data de 26 mai 2025, devenind al cincilea președinte al României postdecembriste. Este primul președinte care vine din rândul societății civile și care a câștigat alegerile prezidențiale ca independent.

Ilie Bolojan, numit la conducerea noului Executiv

După primul tur al alegerilor prezidențiale, Marcel Ciolacu a demisionat din funcția de prim-ministru, iar negocierile pentru constituirea unei majorități au continuat în perioada următoare.

După victoria obținută de Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, discuțiile dintre partidele proeuropene s-au concentrat asupra formării unei coaliții care să asigure susținerea parlamentară a noului Executiv. În urma negocierilor, s-a ajuns la o formulă de guvernare alcătuită din PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale.

La 20 iunie 2025, MEDIAFAX a anunțat în premieră, citând surse politice, faptul că Ilie Bolojan urma să fie desemnat pentru funcția de prim-ministru. Informația a fost confirmată câteva ore mai târziu, în aceeași zi, de către președintele Nicușor Dan, într-o declarație susținută la Palatul Cotroceni.

„Trebuie să ai o bază solidă. Responsabilitatea este a Guvernului. Trebuie să corectăm deficitul financiar pentru ca economia românească sa se dezvolte. Ilie Bolojan este persoana potrivita pentru a face ajustările necesare. Este o persoană care a dovedit că știe să reducă cheltuielile și are o viziune de dezvoltare. Va avea în mine un partener”, a spus Nicușor Dan la momentul desemnării lui Bolojan pentru funcția de premier, potrivit MEDIAFAX.

Principalele provocări ale noului cabinet au fost stabilitatea politică și gestionarea situației bugetare, în condițiile în care România trebuia să ia măsuri pentru reducerea deficitului și să își respecte angajamentele europene.

În data de 23 iunie 2025, Parlamentul a acordat votul de învestitură Guvernului condus de Ilie Bolojan, cu 301 voturi pentru și 9 voturi împotrivă. MEDIAFAX a urmărit ședința în regim de live text, prezentând principalele declarații ale liderilor politici și ale premierului desemnat.

În aceeași seară, premierul și miniștrii au depus jurământul în fața președintelui Nicușor Dan, iar noul Executiv și-a început activitatea la Palatul Victoria.

Guvernul a fost format din miniștri propuși de partidele coaliției, cu portofolii repartizate între PSD, PNL, USR și UDMR.

Primul președinte al României postdecembriste, Ion Iliescu, moare

În vara anului 2025 s-a produs și un eveniment care marca, simbolic, încheierea unei epoci: Ion Iliescu, primul președinte al României de după căderea regimului comunist, a încetat din viață în data de 5 august, la vârsta de 95 de ani.

Figură centrală a tranziției românești din anii ‘90, Ion Iliescu era spitalizat încă din luna iunie 2025, iar starea sa de sănătate se agravase. Potrivit informațiilor publicate de MEDIAFAX la momentul respectiv, citând anunțul Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, acesta suferea de cancer pulmonar.

Pe data de 5 august, MEDIAFAX a anunțat decesul lui Ion Iliescu în regim de breaking news, urmărind atât reacțiile din sfera politică, precum și informațiile comunicate de Guvern în privința organizării funeraliilor de stat.

„Ion Iliescu a marcat în mod incontestabil istoria post-decembristă, spune fostul premier Călin Popescu Tăriceanu, marți, după decesul fostului președinte al României, Ion Iliescu”, a scris MEDIAFAX la acel moment.

El a ajuns la conducerea țării în timpul Revoluției din decembrie 1989 și a fost președinte al României în perioadele 1990-1992, 1992-1996 și 2000-2004.

Moștenirea sa politică a rămas controversată, în special în legătură cu evenimentele din timpul Revoluției din 1989 și cu mineriada din iunie 1990. Aceste episoade au continuat să genereze dezbateri publice și demersuri judiciare inclusiv după încheierea mandatelor sale.

După anunțarea decesului, Guvernul a transmis un mesaj de condoleanțe și a anunțat organizarea funeraliilor de stat, primele de acest fel pentru un fost președinte al României postdecembriste. Ziua de 7 august 2025 a fost declarată zi de doliu național, în memoria fostului șef al statului, potrivit relatărilor MEDIAFAX.

Decizia a fost însoțită de controverse politice. USR a anunțat că reprezentanții partidului nu vor participa la funeralii, invocând respectul față de victimele Revoluției și ale mineriadelor.

În data de 6 august, lideri politici și cetățeni au venit să îi aducă un ultim omagiu fostului președinte, iar MEDIAFAX a urmărit în regim de live text desfășurarea evenimentelor.

A doua zi, pe 7 august, Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Ghencea III. Agenția a relatat pe parcursul ceremoniei, prezentând informații despre desfășurarea funeraliilor și despre participarea liderilor politici la slujba organizată la Palatul Cotroceni.

Un an de schimbări politice și de bilanț istoric

În 2025, România a trecut printr-o nouă rundă de alegeri prezidențiale, după anularea scrutinului din anul precedent. Nicușor Dan a câștigat competiția pentru Palatul Cotroceni, iar negocierile dintre partide au dus la formarea Guvernului condus de Ilie Bolojan. În august, moartea lui Ion Iliescu a închis simbolic un capitol important al istoriei postdecembriste, readucând în prim-plan atât transformările politice ale ultimelor decenii, cât și controversele rămase nerezolvate.

Pentru MEDIAFAX, anul a însemnat relatarea unor evenimente cu impact direct asupra vieții politice și instituționale a țării. De la prezentarea în timp real a prezenței la urne și a rezultatelor electorale până la informațiile obținute pe surse privind desemnarea premierului și relatările despre funeraliile de stat, MEDIAFAX a urmărit fiecare etapă a unui an marcat de schimbări succesive.

MEDIAFAX nu doar a relatat istoria recentă. A fost acolo, încă de la început, în mijlocul evenimentelor care au făcut prima pagină a ziarelor, au deschis jurnalele de televiziune și au devenit subiecte de interes național.

35 de ani înseamnă mii de zile de breaking news, milioane de informații transmise și o arhivă care spune, prin știri, cum s-a schimbat România.

Înseamnă 35 de ani în care MEDIAFAX a fost acolo.

În mijlocul evenimentelor. În mijlocul istoriei.