Fostul preşedinte Ion Iliescu a fost înmormântat astăzi, la Cimitirul Ghencea III, cu onoruri militare

UPDATE 12:57 Slujba de înmormântare s-a încheiat

Slujba de înmormântare a fostului președinte al României, Ion Iliescu, s-a încheiat. Sicriul a fost coborât în criptă în timp ce s-a intonat Imnul de stat și s-au tras 21 de salve de tun, potrivit ceremonialului prevăzut pentru funeralii de stat.

UPDATE 12:40 21 de salve de tun la înmormântarea fostului președinte al României, Ion Iliescu

21 de salve de tun sunt trase, joi, la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, primul șef de stat al României post-decembriste. Sicriul este dus la locul de veci pe un afet de tun.

Cu acest vehicul militar, sicriul a fost dus până la capelă, unde are loc un moment religios.

Sicriul va fi dus la locul de veci. La coborârea în criptă, drapelul va fi ridicat de pe sicriu și dat familiei.

UPDATE 12:20 Cortegiul funerar a ajuns la Cimitirul Ghencea III

Cortegiul funerar a ajuns la Cimitirul Ghencea III, acolo unde va fi înmormântat Ion Iliescu. Zeci de persoane s-au adunat aici.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu a fost așezat pe un afet de tun. Se prezintă onorul. Urmează înhumarea, care va avea loc în prezenţa familiei şi apropiaţilor.

UPDATE Funeraliile lui Ion Iliescu: Care au fost marii absenți de la eveniment

Ultimii președinți ai României, Klaus Iohannis și Nicușor Dan, au lipsit de la funeraliile primului președinte al României de după 1989. De asemenea, nu a venit la catafalcul fostului președinte Ion Iliescu nici primul premier al României post-decembriste, Petre Roman.

Administrația Prezidențială a transmis un mesaj de condoleanțe când s-a anunțat decesul lui Ion Iliescu.

UPDATE 11:53: Moment istoric: Garda îi prezintă ultimul onor președintelui Ion Iliescu: se înclină drapelul

Moment istoric pe Platoul Marinescu: Garda îi prezintă ultimul onor președintelui Ion Iliescu și are loc și ceremonia de înclinare a drapelului. Cortegiul pleacă spre Cimitirul Ghencea III pentru înmormântarea fostului șef de stat.

UPDATE 11:50 Slujba religioasă s-a încheiat

Slujba de înmormântare din Biserica din Palatul Cotroceni s-a terminat după aproximativ o oră. Sicriul fostului președinte Ion Iliescu va fi dus de la biserică spre Platoul Marinescu.

Se intonează imnul României.

UPDATE 11:00 Pregătiri la Cimitirul Militar Ghencea III

Cinci autocare cu militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” au ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III. Se fac ultimele pregătiri pentru înhumarea fostului președinte Ion Iliescu, relatează Gândul. Cortegiul funerar va pleca după ora 11.40 de la Platoul Marinescu al Palatului Cotroceni înspre cimitir.

UPDATE 10:45 Pregătiri pentru ultimul onor

Jurnaliștii se îndreaptă în acest moment spre Platoul Marinescu, acolo unde fostul președinte Ion Iliescu va primi ultimul onor.

De asemenea, tot acolo se va intona imnul României pentru fostul șef de stat.

Mai apoi, cortegiul se va îndrepta spre Cimitirul Ghencea 3 Militar.

UPDATE 10:40 Începe slujba de înmormântare la Palatul Cotroceni

Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef de stat a ajuns la Biserica Cotroceni. A început slujba religioasă de înmormântare, care va dura aproximativ o oră.

Foștii premieri, Nicolae Văcăroiu, Adrian Năstase, Viorica Dăncilă, Marcel Ciolacu și Theodor Stolojan se află în Biserica Cotroceni. Printre ei se află și actualul premier, Ilie Bolojan.

UPDATE 10:33 Ion Iliescu părăsește pentru ultima dată Palatul Cotroceni

Sicriul cu trupul fostului președinte al României, Ion Iliescu, părăsește Sala Unirii din Palatul Cotroceni. Sicriul este purtat spre ieșirea oficială din Palatul Cotroceni în timp ce bat clopotele Bisericii Cotroceni.

UPDATE 10:26 Sicriul este ridicat de pe catafalc

Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu a fost ridicat de pe catafalc. Acesta este purtat spre ieşirea oficială din Palatul Cotroceni (traseu: Sala Unirii – Galeria Basarabilor – Holul de Onoare – Copertină). La Copertină vor fi prezente Şiruri de Onoare alcătuite din militari ai Forţelor Armate precum şi Muzica Militară (trompet) pentru Onor. Se trage clopotul de la Biserica Cotroceni.

UPDATE 10:01 Slujbă la catafalc la Cotroceni. Nicușor Dan lipsește

La ora 10:00 a început un moment religios, acolo unde participă mai mulți oficiali de stat, dar și apropiați ai lui Ion Iliescu.

Sicriul va fi purtat apoi spre ieșirea oficială din Palatul Cotroceni. Lipsește de la ceremonie actualul președinte al României, Nicușor Dan.

UPDATE 9:50 Ilie Bolojan și oficiali PSD au ajuns la Cotroceni

Premierul Ilie Bolojan și mai mulți miniștri au ajuns la Cotroceni, în Sala Unirii. De asemenea, oficiali PSD, dar și fostul premier și lider al social-democraților, Marcel Ciolacu, vor participa la ultima slujbă a lui Ion Iliescu.

Lipsesc deocamdată de la funeraliile lui Ion Iliescu alți foști președinți PSD, între care Mircea Geoană sau Liviu Dragnea.

UPDATE 9:04 Încep să sosească primii invitații

Încep să sosească primii invitați la Palatul Cotroceni, acolo unde se află sicriul fostului președinte Ion Iliescu. Printre cei care deja au ajuns se află Nicolae Văcăroiu și fostul premier Adrian Năstase, dar și fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea.

Și foștii premieri Viorica Dăncilă și Theodor Stolojan au sosit la catafalc.

Știrea inițială:

Ziua de joi, 7 august, este declarată zi de doliu naţional şi se vor respecta prevederile legale privind zilele de doliu naţional pe teritoriul naţional si la misiunile diplomatice ale României, anunţă autorităţile.

Conform programului, joi, între orele 9.00 şi 9.50 vor sosi invitaţii. La ora 10.00 va fi un scurt moment religios, la 10.10 se va desfăşura ceremonia Gărzii la Catafalc, la ora 10.15 va fi un moment de reculegere, iar la 10.16 se va ridica sicriul de pe catafalc. Sicriul va fi purtat spre ieşirea oficială din Palatul Cotroceni (traseu: Sala Unirii – Galeria Basarabilor – Holul de Onoare – Copertină). La Copertină vor fi prezente Şiruri de Onoare alcătuite din militari ai Forţelor Armate precum şi Muzica Militară (trompet) pentru Onor. Se va trage clopotul de la Biserica Cotroceni.

La ora 10.20, cortegiul va pleca de la Copertină spre Biserica Cotroceni. Între orele 10.30-11.30 va fi oficierea slujbei religioase de înmormântare. La ora 11.15 va fi intrarea Gărzii de Onoare pe Platoul Marinescu, iar la 11.35 Cortegiul Funerar va pleca din Palatul Cotroceni pe traseul Biserica Cotroceni – Poarta Marinescu. La ora 11.40 Gardă de Onoare – Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” – Platoul Marinescu. Garda va prezenta ultimul onor – înclinarea drapelului. Se va intona Imnul Naţional al României. Cortegiul va trece prin faţa Gărzii.

Deplasarea cortegiului va avea loc pe traseul Bdul Gheorghe Marinescu, Bdul Eroii Sanitari – Bdul Eroilor – Strada Bagdasar – Şoseaua Panduri – Bdul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bdul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea 3.

Ceremonia de înmormântare va fi la Cimitirul Militar Ghencea III. Sicriul va fi amplasat la intrarea în cimitir pe un afet de tun. Acolo se vor desfăşura formarea cortegiului funerar şi prezentarea onorului. Înhumarea va avea loc în prezenţa familiei şi apropiaţilor.

Pe timpul nopţii de miercuri spre joi, se va asigura Gardă la Catafalc de către Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

Cine va oficia slujba de înmormântare

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Preasfinţitul Parinte Timotei Prahoveanul, va oficia slujba înmormântării fostului preşedinte Ion Iliescu din biserica Palatului Cotroceni, a anunţat Patriarhia Română.

Fostul preşedinte Ion Iliescu a murit marţi la vârsta de 95 de ani. Ion Iliescu s-a stins din viaţă după ce organele i-au cedat. Iliescu suferea de cancer pulmonar şi era internat de aproape două luni la Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Capitală.