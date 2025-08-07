Moment istoric. Garda de Onoare îi prezintă ultimul onor președintelui Ion Iliescu: se înclină drapelul

Garda de Onoare – Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” i-a prezentat ultimul onor președintelui Ion Iliescu.

A avut loc și înclinarea drapelului, apoi s-a intonat Imnul Național al României. Cortegiul a trecut prin fața Gărzii și a plecat spre Cimitirul Ghencea III.

Cortegiul Funerar a plecat la ora 11.55 din Palatul Cotroceni.

Deplasarea cortegiului va avea loc pe traseul Bdul Gheorghe Marinescu, Bdul Eroii Sanitari – Bdul Eroilor – Strada Bagdasar – Șoseaua Panduri – Bdul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bdul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea 3.

Ceremonia de înmormântare va fi la Cimitirul Militar Ghencea III.

Sicriul va fi amplasat la intrarea în cimitir pe un afet de tun. Acolo se vor desfășura formarea cortegiului funerar și prezentarea onorului. Înhumarea va avea loc în prezența familiei și apropiaților.

Fostul președinte Ion Iliescu a murit marți la vârsta de 95 de ani. Ion Iliescu s-a stins din viață după ce organele i-au cedat. Iliescu suferea de cancer pulmonar și era internat de aproape două luni la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Capitală.