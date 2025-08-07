21 de salve de tun la înmormântarea fostului președinte al României, Ion Iliescu

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu a fost purtat pe brațe de militari și urcat de un afet de tun.

Cu acest vehicul militar, sicriul a fost dus până la capelă, unde are loc un moment religios.

Sicriul va fi dus la locul de veci. La coborârea în criptă, drapelul va fi ridicat de pe sicriu și dat familiei.

Se va intona Imnul României, „Deșteaptă-te, române” și vor fi trase 21 de salve de tun în memoria fostului președinte.

La slujba de înmormântare nu poate participa soția lui Ion Iliescu, Nina, cea care i-a fost alături 74 de ani. Starea de sănătate a Ninei Iliescu este destul de precară, iar medicul familiei este la domiciliul din strada Moliere.

Fostul președinte Ion Iliescu a murit marți la vârsta de 95 de ani. Ion Iliescu s-a stins din viață după ce organele i-au cedat. Iliescu suferea de cancer pulmonar și era internat de aproape două luni la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Capitală.