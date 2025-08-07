Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de fapt vila de pe Strada Moliere

Potrivit unor surse, soții Iliescu au stabilit ca locuința, cumpărată în 1996 la prețul modic de 7.000 de dolari, să nu ajungă la rude. Achiziția a fost posibilă printr-o controversată ordonanță de urgență semnată de premierul Nicolae Văcăroiu, act normativ care l-a avantajat pe fostul șef de stat.

Se pare că după 2004, Iliescu a renunțat la protecția oficială a SPP, angajând un fost ofițer pensionat și un rezervist, cu care a dezvoltat o relație strânsă. Sursele indică faptul că testamentul îl numește moștenitor tocmai pe acest fost agent, pe care fostul președinte îl considera un membru al familiei, mai scrie Gandul.

Percepția publică despre moștenitor, contrazisă

În ciuda așteptărilor, Mihai Bujor Sion, cunoscut drept „fiul de suflet” al soților Iliescu, tutore și colaborator apropiat, nu va primi vila, conform acestei înțelegeri. Deși publicul îl percepea ca pe un moștenitor firesc, actele par să infirme acest scenariu.

Decizia de a lăsa proprietatea din Primăverii unui fost protector are o valoare simbolică: recompensează loialitatea în detrimentul legăturilor tradiționale de familie. În acest context, moștenirea devine expresia recunoștinței și a relațiilor personale, depășind legăturile de sânge.