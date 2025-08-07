Marcel Ciolacu a intrat la Palatul Cotroceni pentru ultimul omagiu adus lui Ion Iliescu / Liviu Dragnea și Mircea Geoană, absenți

Fostul premier și președinte PSD, Marcel Ciolacu, a intrat în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, pentru ultimul omagiu adus lui Ion Iliescu.

Mai mulți foști președinți ai PSD sunt acum în sala Unirii unde este așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu.

Ultimul care a venit este Marcel Ciolacu.

Înaintea lui, au ajuns la catafalcul primului președinte PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă.

Lipsesc deocamdată de la funeraliile lui Ion Iliescu alți foști președinți PSD, între care Mircea Geoană sau Liviu Dragnea.