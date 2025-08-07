Prima pagină » Politic » Funeraliile lui Ion Iliescu: Care au fost marii absenți de la eveniment

Ultimii președinți ai României, Klaus Iohannis și Nicușor Dan, au lipsit de la funeraliile primului președinte al României de după 1989. De asemenea, nu a venit la catafalcul fostului președinte Ion Iliescu nici primul premier al României post-decembriste, Petre Roman.
Laura Buciu
07 aug. 2025, Politic

Președintele în funcție, Nicușor Dan, a fost în Palatul Cotroceni, joi, însă nu a participat nici miercuri, nici joi, la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu.

Administrația Prezidențială a transmis un mesaj de condoleanțe când s-a anunțat decesul lui Ion Iliescu.

Nici fostul președinte Klaus Iohannis nu a fost prezent în niciuna dintre cele două zile de funeralii și nu a avut nicio reacție oficială după decesul primului președinte din perioada post-comunistă a României. Se pare că el a transmis un mesaj familiei.

Băsescu și Constantinescu au fost prezenți; Petre Roman, absent

Fostul președinte Traian Băsescu a participat miercuri la funeralii. În schimb, fostul președinte al României, Emil Constantinescu, cel care l-a învins pe Ion Iliescu în alegeri, a venit și miercuri să își prezinte omagiul, dar și joi, la înmormântare.

Dintre premieri s-a remarcat absența de la funeralii a primului prim-ministru al României post-decembriste, Petre Roman, care a condus România, alături de Ion Iliescu.

Au absentat, joi, și președintele în funcție, interimar, al PSD, Sorin Grindeanu.

Și alți președinți PSD și premieri au lipsit de la funeralii: Mircea Geoană sau Liviu Dragnea.

Fostul președinte Ion Iliescu a murit marți la vârsta de 95 de ani. Ion Iliescu s-a stins din viață după ce organele i-au cedat. Iliescu suferea de cancer pulmonar și era internat de aproape două luni la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Capitală.