Fostul premier Adrian Năstase a ajuns la catafalcul lui Ion Iliescu

Adrian Năstase a ajuns la Cotroceni, unde, în Sala Unirii este așezat sicriul lui Ion Iliescu.

Adrian Năstase va participa la înmormântarea fostului președinte al României.

Năstase nu a fost prezent miercuri, când mai multe oficialități au venit să îi prezinte onorul fostului președinte.

Năstase i-a salutat, în Sala Unirii, pe fostul premier Nicolae Văcăroiu și pe fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, veniți și ei la înmormântarea lui Ion Iliescu.

Înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu va avea loc joi, la Cimitirul Militar Ghencea III.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Preasfințitul Parinte Timotei Prahoveanul, va oficia slujba înmormântării fostului președinte Ion Iliescu din biserica Palatului Cotroceni, a anunțat Patriarhia Română.

Fostul președinte Ion Iliescu a murit marți la vârsta de 95 de ani. Ion Iliescu s-a stins din viață după ce organele i-au cedat. Iliescu suferea de cancer pulmonar și era internat de aproape două luni la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Capitală.