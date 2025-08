Funeraliile lui Ion Iliescu | Oficialii statului au adus omagii. A venit rândul cetățenilor care vor să prezinte condoleanțe

UPDATE 13:14 Câteva zeci de persoane așteaptă să intre la Cotroceni, pentru un ultim omagiu lui Ion Iliescu

Câteva zeci de persoane așteaptă, miercuri după-amiază, să intre la Cotroceni, pentru un ultim omagiu adus lui Ion Iliescu.

Cetățenii își pot prezenta omagiile între orele 13.00-18.00.

Oamenii trebuie să treacă printr-un filtru de securitate, după care pot intra în Sala Unirii să ajungă la catafalcul unde se află sicriul.

UPDATE 12:50 Se adună cetățeni la Palatul Cotroceni pentru un ultim omagiu adus lui Ion Iliescu

Începând cu ora 13:00 și până la ora 18:00, cetățenii care doresc să îi aducă un ultim omagiu lui Ion Iliescu o pot face la Palatul Cotroceni, în Sala Unirii, acolo unde sicriul a fost depus. Regulile de acces sunt stricte.

Reamintim că persoanele care participă trebuie să aibă o ținută sobră / de funeralii, culori închise, iar accesul se efectuează doar în baza documentului de identitate, anterior unui control de securitate individual și al bagajelor, la solicitarea personalului de securitate.

Sunt strict interzise vorbitul la telefon, fotografierea și filmarea, din respect pentru solemnitatea momentului. Este interzis accesul cu obiecte periculoase, arme, rucsacuri mari, valize, sau bagaje mari sau alte obiecte care pot îngreuna accesul și afecta siguranța vizitatorilor. Este interzisă folosirea aparatelor de fotografiat, a telefoanelor mobile sau a altor instrumente electronice.

Publicul poate depune flori sau lumânări doar în spațiul special amenajat din fața Palatului Cotroceni, pe trotuarul din Bd. Geniului.

UPDATE 11:30 Omagii și din partea reprezentanților Ambasadelor

Reprezentanți ai mai multor ambasade în România, printre care cea a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord au adus un ultim omagiu lui Ion Iliescu. La Palatul Cotroceni au venit și reprezentanți ai Corpului Diplomatic francez, iar Elena Kopnina, ministru-consilier la Ambasada Federaţiei Ruse în România, a fost prezentă și ea la catafalcul fostului președinte.

UPDATE 10:56 Nina Iliescu a trimis o coroană cu sute de trandafiri albi la catafalcul soțului ei

Nina Iliescu a trimis, miercuri, o coroană cu sute de trandafiri albi la catafalcul soțului ei. Soția lui Ion Iliescu a semnat simplu, „Nina”.

Coroana cu sute de trandafiri albi a fost adusă la catafalcul lui Ion Iliescu, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni.

„Odihnește-te în pace. Cu adâncă durere, Nina”, este mesajul scris pe coroană.

UPDATE 10:08 Traian Băsescu, al doilea șef de stat care aduce omagiu lui Ion Iliescu

Fostul președinte Traian Băsescu a ajuns la Palatul Cotroceni, unde a adus un ultim omagiu lui Ion Iliescu. Fostul șef de stat a adus și un buchet de flori.

Traian Băsescu a aprins o lumânare, după care a intrat în Sala Unirii, unde se află sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu.

UPDATE 10:00 Oficialii PSD au ajuns la Cotroceni pentru un ultim omagiu pentru Ion Iliescu

Mai mulți oficiali PSD, în frunte cu fostul premier Marcel Ciolacu și liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu, au sosit la Palatul Cotroceni pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Ion Iliescu.

UPDATE 9:30 Oficiali ai Guvernului și foști șefi de stat aduc un ultim omagiu pentru Ion Iliescu

În prima parte a zilei, până la ora 12:30, foști președinți ai României, membri din arcul guvernamental, reprezentanți ai instituțiilor statului, diplomați, colaboratori sau apropiați sunt așteptați să îi aducă fostului președinte Ion Iliescu un ultim omagiu.

Primul fost șef de stat care a adus un omagiu a fost Emil Constantinescu.

Apoi, premierul Ilie Bolojan a ajuns la Cotroceni, alături de ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete și alți oficiali.

Ulterior, începând cu ora 13:00, și cetățenii vor putea face acest lucru, în conformitate cu regulile stricte privind accesul.

UPDATE 9:10 Sicriul lui Ion Iliescu a fost depus pe catafalc

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu a fost depus pe catafalc în Sala Unirii, acoperit cu drapelul național. Urmează momentul religios, după care va avea loc ceremonia de prezentare a condoleanțelor de către înalți oficiali.

Sursa foto: captură video TVR

UPDATE 9:00 Cortegiul a ajuns la Palatul Cotroceni

Cortegiul funerar a ajuns la Palatul Cotroceni la ora 9:00, acolo unde sicriul fostului președinte Ion Iliescu a fost primit. Garda de Onoare a prezentat onorul, iar sicriul va fi depus pe catafalc în Sala Unirii. Sicriul va rămâne acolo până joi.

Sursa foto: captură video TVR

UPDATE 8:42: Cortegiul funerar a plecat spre Cotroceni

Cortegiul funerar care însoțesc sicriul fostului președinte Ion Iliescu a plecat de la spitalul „Agrippa Ionescu” și se îndreaptă spre Palatul Cotroceni.

Sicriul va fi depus în Sala Unirii pentru priveghiul de stat.

UPDATE 8:30 Garda de Onoare așteaptă sicriul lui Ion Iliescu la Cotroceni

Garda de onoare, Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”, a ajuns pe platoul Marinescu de la Palatul Cotroceni, acolo unde va intra sicriul fostului președinte Ion Iliescu. Garda de Onoare va prezenta onorul atunci când va intra sicriul în Palatul Cotroceni.

Știrea inițială:

La ora 08.30 autovehiculul mortuar pleacă de la Spitalul „Agrippa Ionescu” către Palatul Cotroceni pe traseul: Strada Arhitect Mincu – Bdul Kiseleff – Piața Victoriei – Bdul Lascăr Catargiu – Piața Romană – Piața Universității – Bdul Regina Elisabeta – Bdul Mihail Kogălniceanu – Pod Eroilor – Bdul Eroii Sanitari – Bdul Gheorghe Marinescu

La ora 9.00, Cortegiul Funerar va intra în curtea Palatul Cotroceni pe Poarta Marinescu, unde este întâmpinat de Garda de onoare. Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” prezintă onorul. La ora 9.08 sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte al României Ion Iliescu va fi depus pe catafalc în Sala Unirii. La ora 9.10 militarii intră în Gardă Onor la Catafalc. La ora 9.15 va avea loc un scurt moment religios. Între orele 9.30 – 12.30 are loc ceremonia de prezentare a condoleanțelor de către înalți oficiali. Se va semna în Cartea de Condoleanțe, amplasată în Salonul Florilor.

Între orele 13.00 – 18.00 cetățenii vor putea prezenta condoleanțe. Accesul se va face pe la Intrarea Registratură din Bd. Geniului (Zona Statuii Leu), iar ieșirea pe la Poarta Muzeu din Șoseaua Cotroceni. Publicul poate depune flori sau lumânări doar în spațiul special amenajat din fața Palatului Cotroceni, în parcarea Administrației Prezidențiale din Bd. Geniului.

La ora 18.30 are loc prezentarea condoleanțelor de către foști colaboratori și apropiați, iar la 19.00 are loc un moment religios (Rânduiala Slujbei Stâlpilor) La ora 20.00 se încheie procesiunea.

Pe timpul nopții de miercuri spre joi, se va asigura Gardă la Catafalc de către Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”

Ziua de joi, 7 august, este declarată zi de doliu național și se vor respecta prevederile legale privind zilele de doliu național pe teritoriul național si la misiunile diplomatice ale României.

Joi, între orele 09.00-09.50 sosesc invitații. La ora 10.00 are loc un scurt moment religios, la 10.10 are loc ceremonia Gărzii la Catafalc, la ora 10.15 va fi un moment de reculegere, iar la 10.16 are loc ridicarea de pe catafalc a sicriului. Sicriul este purtat spre ieșirea oficială din Palatul Cotroceni (traseu: Sala Unirii – Galeria Basarabilor – Holul de Onoare – Copertină). La Copertină sunt prezente Șiruri de Onoare alcătuite din militari ai Forțelor Armate precum şi Muzica Militară (trompet) pentru Onor. Se trage clopotul de la Biserica Cotroceni.

La ora 10.20, cortegiul pleacă de la Copertină și are loc deplasarea cortegiului funerar spre Biserica Cotroceni. Între orele 10.30-11.30 are loc oficierea slujbei religioase de înmormântare. La ora 11.15 are loc intrarea Gărzii de Onoare pe Platoul Marinescu, iar la 11.35 Cortegiul Funerar pleacă din Palatul Cotroceni pe traseul Biserica Cotroceni – Poarta Marinescu. La ora 11.40 Gardă de Onoare – Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” – Platoul Marinescu. Garda prezintă ultimul onor – înclinarea drapelului. Se intonează Imnul Național al României. Cortegiul va trece prin fața Gărzii.

Deplasarea cortegiului va avea loc pe traseul Bdul Gheorghe Marinescu, Bdul Eroii Sanitari – Bdul Eroilor – Strada Bagdasar – Șoseaua Panduri – Bdul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bdul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea 3.

Sosirea cortegiului funerar la Cimitirul Militar Ghencea III, unde are loc ceremonia de înmormântare. Sicriul este amplasat la intrarea în cimitir pe un afet de tun. Are loc formare cortegiului funerar și prezentarea onorului.

Înhumarea are loc în prezența familiei și apropiaților.

Au fost anunțate reguli de acces pentru prezentarea condoleanțelor la Palatul Cotroceni

Cei care participă trebuie să aibă o ținută sobră / de funeralii, culori închise. Accesul se efectuează doar în baza documentului de identitate. Pentru acordarea accesului în incinta Complexului „Palat Cotroceni”, publicul se supune unui control de securitate individual și al bagajelor, la solicitarea personalului de securitate.

Este interzis accesul copiilor sub 14 ani. Sunt strict interzise vorbitul la telefon, fotografierea și filmarea, din respect pentru solemnitatea momentului. Este interzis accesul cu obiecte periculoase, arme, rucsacuri mari, valize, sau bagaje mari sau alte obiecte care pot îngreuna accesul și afecta siguranța vizitatorilor. Este interzisă folosirea aparatelor de fotografiat, a telefoanelor mobile sau a altor instrumente electronice. Nu va fi permis accesul persoanelor care încalcă sau nu respectă regulile protocolare şi de comportament. Publicul poate depune flori sau lumânări doar în spațiul special amenajat din fața Palatului Cotroceni, pe trotuarul din Bd. Geniului.

Persoanele prezente la Palatul Cotroceni pentru prezentarea condoleanțelor şi a omagiului la catafalc, sunt rugate să respecte următoarele reguli:

• Păstrarea solemnității şi a liniștii pe toată durata prezentării condoleanțelor, în interiorul Palatului Cotroceni.

• Să respecte măsurile de ordine interioară şi să coopereze cu personalul specializat al SPP pe timpul verificărilor de securitate care se vor efectua în curtea și în interiorul Palatului Cotroceni.

• Să respecte orarul activităților și traseul de deplasare stabilit de organizatori, precum și indicațiile personalului specializat al Administrației Prezidențiale și al Serviciului de Protecție și Pază

• Să nu aducă obiecte personale (volume, scrisori, ilustrate, documente sau fotografii).