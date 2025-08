FOCUS: Pe urmele lui Ion Iliescu, în ultima vizită în locurile copilăriei

Ionel Relu este nepot de văr al lui Ion Iliescu. S-a născut în Oltenița, în 1951, și spune că îl cunoaște pe Ion Iliescu „de când am început să fac ochi”.

„Un om deosebit, de o cultură deosebită. Unchiul meu a fost un om respectat de majoritatea oamenilor din Oltenița și din țară. Acum fiecare om dintre noi are și controverse, da? Așa și dânsul. Dar altfel a fost un om care a respectat Constituția României. Cred că-i singurul președinte care a respectat Constituția României, singurul președinte care a invitat la dialog toate formațiunile politice din România. Dacă vă aduceți aminte… Pacea de la Snagov. S-au pus bazele integrării României în Uniunea Europeană și în Alianța Euroatlantică”, spune Ionel Relu.

Nu contestă că unchiul său a făcut și greșeli, dar spune că doar istoria poate aprecia: „Rămâne istoria să aprecieze treaba asta. În restul, îmi pare foarte rău că a decedat. Foarte rău. Este o pierdere imensă pentru România și pentru oamenii de cultură din România, pentru că omul a fost și rămâne un tip foarte citit și erudit”, mai spune Ionel Relu.

Ultima vizită a lui Iliescu în Oltenița, în urmă cu 7-8 ani

Ionel Relu și-a văzut ultima dată unchiul în urmă cu 7-8 ani, la ultima vizită a fostului președinte în Oltenița natală. A venit atunci însoțit de fostul său consilier, Ionuț Vulpescu, și a poposit și la restaurantul nepotului, la Modern.

„Am stat de vorbă, am discutat de părinți, încă trăia mama mea. Aici ne-am văzut, (…) înăuntru, era toamnă, nu puteam să stăm pe terasă. Am mâncat ciorbă de burtă și saramură de crap la cuptor. Și cu carton. Saramură de crap la cuptor, cu carton se face așa: se pune un val de foaie de copt… Acum, lumea a evoluat, nu mai e așa. Să pune un carton, să îmbibă cu mirodenii, cu ulei, cu aia, după se pune crapul, după aia se pune alt carton și se bagă la cuptor sau la convectomat”, povestește nepotul lui Ion Iliescu.

La ultima vizită în Oltenița, Ion Iliescu a venit fără Nina Iliescu, pentru că fosta primă doamnă are probleme de sănătate vechi.

Unchiul și nepotul au discutat atunci despre familie. Ionel Relu spune că el nu a făcut niciodată politică, iar Ion Iliescu „era sătul de politică”.

„A venit, a văzut locurile natale, s-a plimbat și după aia a plecat. Cam asta a fost. O vizită de o zi. Întotdeauna când a venit la Oltenița, mai mult de o zi n-a stat”, își amintește nepotul de văr al lui Ion Iliescu.

Ionel Radu spune că nu va merge la înmormântarea rudei sale, pentru că este operat, are proteză la șold și nu poate să stea foarte mult în picioare.

În memoria lui rămân însă amintile tatălui său, care a copilărit cu Ion Iliescu, pe strada Lăutarilor: „Strada Lăutarilor era o stradă mai deosebită. (…) Lăutarii atunci erau romii de mătase, cămășile albe erau. Toată ziua, de fapt, ziua nu era muzică pe stradă, noaptea începea muzica, ca așa cântau lăutarii. Ziua erau ocupați, seara mergeau și petreceau ei. După aia (Iliescu – n.r.) a plecat, că liceul nu l-a făcut aici, l-a făcut la București. Mai departe nu mai știu, nu mai mi-aduc aminte prea mult. Tata știa cel mai bine”, povestește Ionel Relu.

Întrebat dacă tatăl său sau el personal i-a cerut vreodată ajutorul lui Ion Iliescu, Ionel Relu a spus că nu s-a întâmplat niciodată acest lucru, pentru că „n-am avut nevoie”.

„Noi suntem oameni titrați și n-am avut niciodată probleme. Am intrat în 1970 la facultate, am făcut facultățile pe vremea noastră, facultăți adevărate, când erau 100 de locuri în toată țara. Am terminat facultatea, am fost repartizat în județul Iași, de în județul Iași mi-am făcut transferul și am venit aici. Am fost director la Filatura Oltenița, după aceea am fost directorul Combinatului de Porci de la Ulmeni”, spune el.

Nu știe nimic despre alte rude ale fostului președinte. Ultima dată când toți s-au întâlnit a fost la înmormântarea fratelui lui Ion Iliescu, Eugen, care a murit în Irak, și care este înmormântat la Cimitirul Reînvierea din București.

Fostul președinte Ion Iliescu a murit marți la vârsta de 95 de ani. Ion Iliescu s-a stins din viață după ce organele i-au cedat. Iliescu suferea de cancer pulmonar și era internat de aproape două luni la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Capitală.