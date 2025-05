Nicușor Dan în imagini: de la activism civic la Primăria Generală a Capitalei. Profil candidat alegeri prezidențiale

Nicușor Dan este un politician și matematician român, cunoscut pentru activismul său civic și implicarea în viața publică. Născut la 20 decembrie 1969 în Făgăraș, Brașov, a absolvit Universitatea din București și și-a continuat studiile la École Normale Supérieure și Universitatea Paris-Nord, unde a obținut doctoratul în matematică în 1998 .

Nicușor Dan, candidat la alegerile prezidențiale din 2025, în poze din Arhiva MEDIAFAX

În 2006, a fondat Asociația „Salvați Bucureștiul”, implicându-se activ în protejarea patrimoniului arhitectural și a spațiilor verzi din capitală. A fost ales primar general al Bucureștiului în 2020 și reales în 2024, candidând ca independent susținut de partide precum USR, PMP și REPER.

În decembrie 2024, și-a anunțat candidatura independentă la alegerile prezidențiale din mai 2025, fiind susținut de mai multe formațiuni politice, inclusiv DREPT, PMP, Forța Dreptei, REPER, Partidul Verde și altele.

Campania sa electorală se axează pe combaterea corupției instituționale, promovarea unei guvernări oneste și eficientizarea administrației publice.

GALERIA FOTO este disponibilă AICI

1. Nicusor Dan, presedintele Asociatiei Salvati Bucurestiul, acorda un interviu, in timpul unui miting de sustinere a OG27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, in Bucuresti, luni, 16 martie 2009. BOGDAN STAMATIN / MEDIAFAX FOTO

2. Nicusor Dan, presedintele Asociatiei „Salvati Bucurestiul”, trece prin fata unor bannere amplasate in fata unui imobil de pe Strada Icoanei, in cadrul unui protest, la Bucuresti, luni, 18 mai 2009. Asociatia Salvati Bucurestiul a organizat un pichet de protest in fata cladirii din str. Icoanei nr. 13, cerand autoritatilor salvarea acesteia de la demolare. RAZVAN CHIRITA / MEDIAFAX FOTO

3. Nicusor Dan, presedintele Asociatiei „Salvati Bucurestiul”, participa la un protest fata de demolarile cladirilor istorice, organizat in fata Primarie Bucuresti, vineri, 25 septembrie 2009. Asociatia Bucuresti organizeaza un protest fata de demolarile cladirilor istorice, in fata Primariei Municipiului Bucuresti. De la 1 octombrie, intra in vigoare modificarile la Legea Urbanismului prin care aprobarile de constructii supradimensionate in zonele istorice vor fi aproape imposibil de dat. ANDREEA BALAUREA / MEDIAFAX FOTO

4. Candidatul independent pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, voteaza la sectia din incinta Scolii 279, in Bucuresti, duminica, 10 iunie 2012. ALEXANDRU SOLOMON / MEDIAFAX FOTO

5. Nicusor Dan participa la un miting de protest fata de decizia primarului general Sorin Oprescu de a muta Hala Matache, organizat de ONG-uri din Platforma pentru Bucuresti, in fata Ministerului Dezvoltarii, in Bucuresti, luni, 24 septembrie 2012. Hala Matache se afla pe traseul proiectat al noii magistrale rutiere Buzesti-Berzei. Ca urmare a dezbaterii initiate de specialisti si reprezentanti ai societatii civile, proiectul initial de mutare a imobilului a fost sistat anul trecut, urmand a se gasi o solutie urbanistica de prezervare a monumentului pe actuala pozitie.

LUCIAN CALUGARESCU / MEDIAFAX FOTO

6. Presedintele asociatiei „Salvati Bucurestiul, Nicusor Dan, participa la „Turul marilor Tunuri”, organizat de Alianta pentru o Romanie Curata, in Bucuresti, duminica, 22 martie 2014. MARIUS DUMBRAVEANU / MEDIAFAX FOTO

7. Nicusor Dan soseste la sediul Biroului Electoral Municipal pentru depunerea candidaturii la Primaria Capitalei din partea Uniunii Salvati Bucurestiului, marti, 26 aprilie 2016. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

8. Nicusor Dan soseste la sediul Biroului Electoral Municipal pentru depunerea candidaturii la Primaria Capitalei din partea Uniunii Salvati Bucurestiului, marti, 26 aprilie 2016. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

9. Nicusor Dan, presedintele USR, depune, miercuri 21 Decembrie 2016, juramantul in calitate de deputat, in plenul Camerei Deputatilor, pentru legislatura 2016-2020. ADRIAN PICLISAN/MEDIAFAX FOTO

10. Liderul USR, Nicusor Dan (S) si presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan (D), sustin o declaratie de presa inainte de sedinta de plen a Camerei Deputatilor, miercuri 2 februarie 2017. ALEXANDRA PANDREA / MEDIAFAX FOTO

11. Nicusor Dan sustine o conferinta de presa, in fata sediului DNA, in care prezinta detalii despre plangerea penala depusa pe numele arhitectului sef, secretarului general, directorului juridic de la Primaria Capitalei si a primarului general Gabriela Firea, pentru ilegalitatile prezente in Planul Urbanistic Zonal al Sectorului 3, vineri, 22 martie 2019. ALEXANDRA PANDREA/MEDIAFAX FOTO

12. Candidatul aliantei PNL-USR-PLUS la alegerile pentru primaria Capitalei, Nicusor Dan(C), se adreseaza sustinatorilor sai, dupa comunicarea rezultatelor exit poll, duminica 27 septembrie 2020, la sediul partidului Uniti Salvam Romania (USR). EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

13. Primarul General al Capitalei, Nicusor Dan, soseste la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pentru a sustine plangerea penala formulata in 2019 privind ilegalitatile din PUZ Sector 3, joi, 15 aprilie 2021, in Bucuresti . EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

14. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, soseste cu cu bicicleta, la dezbaterea despre transportul sustenabil in Romania, organizata de Asociatia Green Revolution cu prilejul Zilei Mondiale a Bicicletei, in Bucuresti, la Roaba de Cultura din parcul Herastrau, joi, 3 iunie 2021. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

15. Primarul General, Nicusor Dan, verifica stadiul procesului de montare a centralei provizorii de termoficare in locatia fostului CET Titan in Bucuresti, joi, 8 septembrie 2022. ALEXANDRA PANDREA / MEDIAFAX FOTO

16. Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a facut o scurta calatorie cu unul dintre cele 15 tramvaie Imperio produse de Astra Arad, ce au fost puse in circulatie, pe linia 41 din Bucuresti, sambata, 10 decembrie 2022. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

17. Primarul General al Capitalei, Nicusor Dan, imbraca un ursulet de plus in timpul unei vizite la expozitia interactiva si educativa „Fabrica de Jucarii”, la Muzeul Copiilor, in Bucuresti, vineri, 25 august 2023. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.

18. Nicusor Dan, candidat independent la functia de primar general al Capitalei si sustinut de Alianta Dreapta Unita (ADU), se adreseaza sustinatorilor sai, dupa aflarea rezultatelor primelor exit-polluri ale alegerilor locale si europarlamentare, in fata sediului Primariei Capitalei, in Bucuresti, 9 iunie 2024. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

19. Elena Lasconi, presedintele Uniunii Salvati Romania (USR) si Primarul Capitalei, Nicusor Dan, se imbratiseaza in deschiderea congresului extraordinar pentru desemnarea candidatului USR la alegerile prezidentiale, in Bucuresti, sambata, 29 iunie 2024. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.

20. Primarul General al Capitalei, Nicusor Dan, sustine o conferinta de presa pe tema referendumului local din data de 24 noiembrie, odata cu alegerile prezidentiale, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, joi, 21 noiembrie 2024. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.

21. Primarul Capitalei, Nicusor Dan, sustine o conferinta de presa in timpul careia isi anunta intentia de a candida la alegerile prezidentiale, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, luni, 16 decembrie 2024. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.

22. Nicusor Dan participa la dezbaterea electorala „Un presedinte pentru Romania”, organizata de TVR inaintea primului tur de scrutin al alegerilor prezidentiale care va avea loc in 4 mai 2025, la Palatul Cotroceni, marti, 29 aprilie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO