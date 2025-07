Drulă, după vizita la Cotroceni: Mi-aș dori să continui munca pe care a făcut-o Nicușor Dan

Întrebat dacă Nicușor Dan i-a promis sprijin la alegerile pentru Primăria Capitalei, Drulă a spus că vrea să continue munca lui Dan.

„Eu sunt bucureștean, sunt pasionat de dezvoltare, de investiții, se cunoaște munca pe care a făcut-o (Nicușor Dan – n.r.) și mi-aș dori să continui munca pe care am făcut-o Nicușor Dan și, cu o bugetare corectă, care a fost votată de bucureșteni prin referendum, să ducem acest oraș la nivelul următor”, a spus Cătălin Drulă la Antena 3 CNN.

Drulă a spus că a discutat cu Nicușor Dan „cu planurile pe masă” despre detalii de construcție la Bulevardul Mihalache, despre proiectele de dezvoltare ale tramvaielor.

Întrebat ce i-a spus președintele Nicușor Dan – dacă îi susține sau nu candidatura la Primăria generală, Drulă a spus că discuția nu a fost în acești termeni.

„Nu am discutat în acești termeni. Eu știu că suntem parteneri de idei, parteneri de proiect de termen lung, am susținut candidatura dumnealui la prezidențiale pentru că știu ce valori reprezintă și văd că ne reprezintă cu succes. Ne-am susținut în momentul în care noi eram parte din majoritate la București și eu am fost președinte la USR. E aici o chestie mult mai mult despre proiecte și despre viitorul acestui oraș”, a mai spus Drulă.

Candidatul Reper la Primăria Capitalei reacționează după ce fostul președinte al USR, Cătălin Drulă a fost, miercuri, la Palatul Cotroceni: „Domnule Președinte Nicușor Dan v-am sprijinit și votat pentru funcția de Președinte de Țară, nu jupân la județ”, spune Berceanu.

Și Ciprian Ciucu (PNL) a reacționat după postarea lui Drulă privind întâlnirea de la Cotrocenu cu președintele României, Nicușor Dan: „Subtil 🙂. Succes!”, scrie Ciucu.

Cătălin Drulă îndeplinește profilul unui primar al Capitalei, declară miercuri președintele Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă.

Deputatul USR Cătălin Drulă a anunțat miercuri că a avut o întâlnire cu președintele României, Nicușor Dan, în cadrul căreia au discutat despre continuarea proiectelor de dezvoltare a Capitalei: „Avem, în sfârșit, șansa unui parteneriat real pentru București”.