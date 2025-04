George Simion în poze. De la protestele din anii 2000 și pandemie la nuntă și cariera politică. Profil candidat alegeri prezidențiale

George Simion este o persoană activă în spațiul public încă din anii 2000

George Simion, candidat la alegerile prezidențiale din 2025, în poze din Arhiva Mediafax.

De la protestele din anii 2000 și pandemie și cariera de politician și candidat la alegerile prezidențiale

GALERIA FOTO este disponibilă AICI. Mai jos redam descrierea pozelor:

1 George Simion (D), membru al Asociatiei „21 Decembrie” protesteaza fata de amplasarea unui „om de zapada”, confectionat din sticle de plastic, pe monumentul inchinat Eroilor Revolutiei din Piata Universitatii, in Bucuresti, marti, 5 iunie 2007. Organizatia de Studenti a Partidului Democrat a amplasat o figurina construita din PET-uri, inalta de trei metri, denumita „Recicleanu”, celebrand astfel Ziua Mondiala a Mediului. ANDREEA BALAUREA / MEDIAFAX FOTO

2 Liderul Grupului de Actiune Noii Golani, George Simion, discuta cu jurnalistii, in fata Ambasadei Moldovei, miercuri, 8 aprilie 2009. Cativa studenti moldoveni au pichetat sediul Ambasadei Republicii Moldova la Bucuresti, solicitand informatii despre ce se petrece in tara lor si despre formalitatile care le-ar fi necesare pentru a putea ajunge acasa.

RAZVAN CHIRITA / MEDIAFAX FOTO

3 George Simion discuta cu jandarmeria dupa un incident desfasurat in cadrul marsului „Lupta pentru Basarabia”, in Bucuresti, sambata, 22 octombrie 2016. Peste 2.000 de oameni au participat, sambata, la Marsul pentru Basarabia organizat de Platforma Unionista, manifestantii cerandu-le presedintelui, premierului, dar si liderilor politici sa-si asume unirea Romaniei cu Basarabia ca proiect de tara. Cinci manifestanti care participau la mars au fost ridicati de politie. ALEXANDRU ANDREEA / MEDIAFAX FOTO

4 Un banner electoral poate fi vazut in Bucuresti, miercuri, 27 martie 2019. ALEXANDRA PANDREA/MEDIAFAX FOTOPANDREA/MEDIAFAX FOTO

5 George Simion participa la conferinta dedicata lansarii programului ”Romania Mare in Europa”, sambata, 12 ianuarie 2019, in Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

6 Activistul unionist George Simion, unul din liderii protestelor anti-guvernamentale din Piata Victoriei, protesteaza in fata sediului Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) din Bucuresti, joi 24 septembrie 2020. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

7 Presedintele partidului Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion, voteaza in cadrul scrutinului pentru alegerile parlamentare, duminica 6 decembrie 2020, in Bucuresti. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

8 George Simion (C), copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), alături de Diana Șoșoacă sustine o declaratie de presa dupa participarea la consultarile initiate de presedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea unui nou premier, in Bucuresti, luni, 14 decembrie 2020. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

9 Copresedintele AUR, George Simion, soseste la centrul de primire a deputatilor nou alesi, pentru a indeplini formalitatile necesare preluarii mandatului de parlamentar, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, duminica, 20 decembrie 2020. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

10 Parlamentarii Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) protesteaza fata de inchiderea scolilor in vederea prevenirii infectiilor cu coronavirus, in timpul sedintei de investitura a guvernului, miercuri 23 decembrie 2020, la Palatul Parlamentului din Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

11 Presedintele AUR, George Simion (S), se fotografiaza alaturi de premierul Florin Citu inaintea inceperii sedintei de dezbatere a motiunii de cenzura initiata de parlamentarii PSD impotriva premierului Florin Citu si a cabinetului sau, marti, 5 octombrie 2021, la Palatul Parlamentului. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

12 Cateva mii de persoane participa la un mars de protest initiat de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), impotriva masurilor anuntate de Guvern cu privire la limitarea valului de infectii cu virusul COVID-19, sambata, 2 octombrie 2021, in Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

13 Liderul Aliantei pentru Unirea Romanilor, George Simion, a fost stropit cu cerneala in timpul unui miting organizat pentru sarbatorirea Unirii Principatelor Romane, in ciuda deciziei autoritatilor locale de a interzice adunarile publice, ca urmare cresterii numarului de infectari cu SARS-COV-2, COVID-19, luni, 24 ianuarie 2022, la Iasi. ZIARUL DE IASI /MEDIAFAX FOTO

14 George Simion, Presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), este intampinat cu paine si sare de catre simpatizantii sai in timpul unei campanii de strangere de semnaturi pentru destituirea presedintelui Klaus Iohannis, in centrul orasului Cluj, miercuri, 19 ianuarie 2022. RAUL STEF / MEDIAFAX FOTO

15 Deputatii Dumitru Coarna si George Simion se adreseaza membrilor sindicatelor din transportul public ce protesteaza fata de concedierea mai multor angajati ai STB, dupa protestul din ianuarie 2022, in fata sediului Societatii de Transport Bucuresti(STB), joi, 5 mai 2022. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

16 Nunta liderului AUR , George Simion, desfasurata in comuna Maciuca, judetul Ramnicu Valcea, sambata, 27 august 2022. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

17 Nunta liderului AUR , George Simion, desfasurata in comuna Maciuca, judetul Ramnicu Valcea, sambata, 27 august 2022. In imagine: George Simion, Ilinca Munteanu, IPS Teodosie. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

18 Candidatul AUR pentru alegerile prezidentiale, George Simion discuta cu presa inaintea evenimentului de prezentare al Planului Simion Ð Reconstruim Romania organizat de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) la Palatul Parlamentului din Bucuresti, vineri, 15 noiembrie 2024. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

19 Candidatul AUR pentru prezidentiale, George Simion sustine un discurs dupa aflarea exit-poll-urilor in Bucuresti, duminica, 24 noiembrie 2024. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

20 Liderul AUR, George Simion (C), isi saluta sustinatorfii la iesirea din sediul Biroului Electoral Central din Bucuresti, dupa ce si-a depus dosarul de candidat la alegerile prezidentiale, vineri, 14 martie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

21 Anamaria Gavrila (C), presedinta a Partidului Oamenilor Tineri (POT), Calin Georgescu (S) si George Simion (D), resedintele AUR, fac un selfie la un protest organizat de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), in Bucuresti, sambata, 1 martie 2025. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

22 George Simion paraseste Palatul Cotroceni unde are loc dezbaterea electorala organizata de televiziunea de stiri Digi24 inaintea turului 1 al alegerilor prezidentiale care va avea loc in 4 mai 2025, in Bucuresti, 28 aprilie 2025. POOL/Inquam Photos / Octav Ganea/MEDIAFAX FOTO