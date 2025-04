Alegeri prezidențiale 2025, capitolul educație. Ce educație și formare are George Simion

Cu doar câteva zile rămase până la turul 1 al alegerilor prezidențiale 2025, candidații la președinția României sunt în această săptămână personajele principale din discuții și dezbateri.

Conform ultimului sondaj FlashData, publicat în această ultimă săptămână de campanie, lupta cea mai strânsă este între candidații George Simion, cu care ar vota 29% dintre români, Crin Antonescu, pe care l-ar vota 26% dintre români și Nicușor Dan, cu un procent de vot de 23%.

În fruntea clasamentului, conform sondajului, este candidatul AUR, George Simion. Acesta a avut un parcurs educațional care a contribuit la formarea profilului său public și politic. În 2005, George Simion absolvit Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București, conform informațiilor publice de pe site-ul său.

Pe site-ul său, Simion declară că a obținut, la probele scrise de Bacalaureat, următoarele note: Limba și Literatura Română, nota 9, la Istoria Românilor nota 9.55, Limba Engleză, nota 9.60. Media finală de la Bacalaureat, conform informațiilor de pe site-ul său, a fost 9,69.

Trei ani mai târziu, în 2008, președintele AUR absolvit Facultatea de Administrație și Afaceri a Universității din București.

Peste doi ani, în 2010, George Simion a absolvit programul de masterat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, având ca temă de cercetare „Crimele comunismului”.

Pe lângă studiile academice, liderul AUR a scris și publicat cărți, conform declarațiilor acestuia. A publicat două volume care reflectă preocupările sale pentru identitatea națională și parcursul politic al României și Republicii Moldova.

Primul volum, intitulat „Blocați în labirint”, este o analiză a situației Republicii Moldova de la obținerea independenței până în prezent. Al doilea volum, „Cum i-am cunoscut pe Klaus Iohannis, Dan Barna, Traian Băsescu și Ion Iliescu”, este o relatare a întâlnirilor și interacțiunilor lui George Simion cu lideri politici români importanți.

Parcursul academic al lui George Simion a condus la funcția de conducere pe care o are, în acest moment, alături de poziția de candidat la alegerile prezidențiale. Turul 1 al alegerilor prezidențiale are loc pe data de 4 mai, în timp ce turul al 2-lea al alegerilor are loc pe 18 mai.