Concedieri la nivel înalt în Marea Britanie: Guvernul taie drastic din aparatul administrativ

Departamentul pentru Afaceri și Comerț din Marea Britanie va trece printr-o restructurare majoră, urmând să-și reducă personal de la aproximativ 8.000 la 6.500 de angajați. Procesul a început deja printr-o schemă de plecări voluntare, însă obiectivul de 950 de înscrieri pare greu de atins. În lipsa acestora, sunt avute în vedere concedierile forțate.

„Grupul de Afaceri al departamentului va fi cel mai afectat, cu reduceri de personal de până la 38%”, au precizat surse guvernamentale pentru Politico.

Și echipele responsabile de promovarea exporturilor se așteaptă la tăieri semnificative, o parte din atribuțiile lor urmând să fie transferate diplomaților din Ministerul de Externe.

Concedierile sunt susținute, dar și contestate

Măsurile au generat reacții divergente: unii susțin necesitatea reducerilor, în timp ce alții atrag atenția asupra impactului lor negativ. Fostul ministru conservator pentru investiții, Dominic Johnson, susține reducerile din diviziile responsabile de exporturi: „Ideea că statul poate «face afaceri» e greșită. Sarcina lui e să creeze un cadru favorabil, nu să se comporte ca o firmă”. El a adăugat însă că „departamentul era unul dintre cele mai rentabile și utile mecanisme din guvern pentru a genera bogăție”.

David Henig, expert în comerț și fost consilier guvernamental, a avertizat însă că reducerea drastică a personalului ar putea submina capacitatea structurii afectate: „Evident, un număr mai mic de angajați poate însemna alegeri dificile în ceea ce privește prioritățile. Cred că acest guvern a subestimat rolul Departamentul pentru Afaceri și Comerț”.

150 de milioane de lire sterline pentru plecări voluntare

Un purtător de cuvânt al guvernului a confirmat planurile de restructurare: „Schimbările sunt menite să maximizeze eficiența, asigurând expertiza potrivită în locul potrivit, în timp ce livrăm rezultate pentru mediul de afaceri britanic”.

Ministrul de finanțe Rachel Reeves a alocat 150 de milioane de lire sterline pentru a sprijini schema de plecări voluntare, cu obiectivul de a reduce costurile administrative pentru aparatul guvernamental britanic cu 15% până la finalul deceniului.