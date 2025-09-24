Marea Britanie va numi un nou șef al diplomației sale la UE

Caroline Wilson va prelua funcția de șef al misiunii Regatului Unit la Uniunea Europeană din Bruxelles începând din toamna anului 2026.

Ea va succeda lui Lindsay Croisdale-Appleby, care ocupă această funcție în capitala UE din 2021.

Wilson a lucrat deja intens pe probleme legate de UE, fiind directorul pentru Europa al Ministerului de Externe între 2016 și 2019, în prima fază a negocierilor privind Brexit-ul, potrivit Politico.

Noul său rol de conducere a ambasadei Regatului Unit la UE va însemna o întoarcere în capitala belgiană, unde a lucrat între 2000 și 2004 la predecesorul organismului, Reprezentanța Regatului Unit la UE.

Wilson a petrecut, de asemenea, o perioadă în acest oraș în timp ce studia la Université libre de Bruxelles, unde a obținut o diplomă de master în dreptul comunitar european. Ulterior, ea a fost detașată la secretariatul pentru Europa al Cabinetului, între 2006 și 2008.

Diplomata de carieră a fost ambasador în China din 2020, plecând luna trecută cu anunțul că „va fi transferată la o altă funcție în serviciul diplomatic”.

Vorbește fluent mandarina și, de asemenea, rusă, franceză și germană.

Ministerul de Externe a refuzat să comenteze aceste mutări, iar oficialii au declarat că numirile diplomatice vor fi confirmate în mod obișnuit.

Veteran al Brexitului

Croisdale-Appleby, șeful misiunii care își încheie mandatul, a fost implicat îndeaproape în negocierile privind Brexitul, lucrând ca adjunct al negociatorului șef al Regatului Unit, David Frost, în cadrul grupului de lucru pentru Europa al Downing Street pe tot parcursul anului 2020.

Înainte de asta, a fost director general în cadrul Ministerului de Externe între 2017 și 2020, ocupându-se de Uniunea Europeană și de alte probleme. Înainte de a prelua această funcție, a fost directorul pentru Europa al departamentului britanic de afaceri externe între 2015 și 2017.

Patru persoane familiarizate cu situația au declarat că Croisdale-Appleby urma să plece la sfârșitul verii sau la începutul toamnei anului 2026.

La începutul acestei luni, el a fost indicat ca posibil succesor al lui Peter Mandelson în funcția de ambasador al SUA. Planificarea plecării diplomatului este însă anterioară vacanței postului de la Washington, iar următoarea sa funcție nu este încă clară.

Misiunea Regatului Unit la UE, cunoscută sub numele de UKMis, a înlocuit Reprezentanța Permanentă a Regatului Unit la UE atunci când Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană.

Cu sediul în Avenue d’Auderghem, chiar lângă sensul giratoriu Schuman din Bruxelles, organismul nu mai are un loc oficial la masa instituțiilor UE, dar face tot posibilul pentru a explica și promova interesele britanice la Bruxelles, furnizând în același timp informații diplomatice către Londra.

Natura sensibilă din punct de vedere politic a discuțiilor privind relația Marii Britanii cu UE a determinat succesivii prim-miniștri britanici să transfere o mare parte din activitatea pe această temă la Downing Street și la departamentul guvernamental, Cabinet Office.

Aceasta înseamnă că, deși face parte din Foreign, Commonwealth & Development Office, UKMis colaborează îndeaproape cu Cabinet Office, unde își are sediul ministrul pentru relații cu UE, Nick Thomas-Symonds. De asemenea, colaborează cu ministrul pentru Europa al FCDO, Stephen Doughty.