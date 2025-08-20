Lavrov: Discuțiile despre securitatea Ucrainei fără Rusia sunt „un drum spre nicăieri”

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat miercuri că orice încercare a Occidentului de a stabili garanții de securitate pentru Ucraina fără participarea Moscovei este sortită eșecului, criticând rolul liderilor europeni în negocierile recente de la Washington.

Conform Reuters, Rusia a transmis un nou mesaj de avertisment către Occident în privința discuțiilor legate de securitatea Ucrainei.

„Nu putem fi de acord cu faptul că acum se propune rezolvarea chestiunilor de securitate, a securității colective, fără Federația Rusă. Asta nu va funcționa”, a declarat Serghei Lavrov, după o întâlnire la Moscova cu omologul său din Iordania, Ayman Safadi.

Comentariul oficialului rus vine după întâlnirea de luni, la Casa Albă, dintre președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, pe tema unor garanții de securitate care să ajute la încheierea războiului început în februarie 2022.

Lavrov a criticat „presiunile stângace” ale europenilor asupra administrației Trump și a sugerat că un model de garanții ar putea fi inspirat din proiectul de acord discutat la Istanbul în primele săptămâni ale războiului.

Documentul respectiv a fost respins atunci de Kiev, pe motiv că ar fi oferit Rusiei un drept de veto asupra intervențiilor militare în sprijinul Ucrainei.

„Sunt sigur că în Occident și, în primul rând, în Statele Unite, se înțelege foarte bine că discutarea serioasă a problemelor de securitate fără Federația Rusă este o utopie, un drum spre nicăieri”, a spus Lavrov.