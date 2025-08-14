Alexandru Muraru, reacție la declarațiile lui George Simion: AUR se află într-o criză de idei și nu are nicio șansă să ajungă la guvernare

„Simion caută cu disperare să rămână relevant și se agață oportunistic de orice încercare de destabilizare a guvernării. Doar că nu îi iese. Simion vorbește despre ipoteza unei guvernări AUR – PSD în toamnă, idee respinsă din zona PSD. Sigur, asta nu înseamnă că PSD nu folosește de aceste speculații în interiorul partidului pentru a pune presiune pe premier, o situație doar de fațadă, în perspectiva alegerilor pentru conducerea partidului. În schimb, extremiștii de la AUR nu mai știu ce idei să mai născocească pentru a destabiliza eforturile de reformă”, scrie pe Facebook Alexandru Muraru.

Deputatul PNL apreciază că declarațiile liderilor AUR urmăresc să inducă percepția unei fracturi în Coaliție și să devieze atenția de la agenda reală de guvernare.

„Aceste încercări nu vor influența direcția PNL. Cert este că AUR se află într-o criză accentuată de idei, la fel ca și absența oricărei perspective ca acest partid să ajungă la guvernare. De altfel, tocmai reforma statului este gândită ca să combată populismul, fapt ce deranjează cumplit în rândurile suveraniștilor. Să nu uităm că programul de guvernare AUR este o colecție de abjecții din cenușa bolșevismului, legionarismului și comunismului: naționalizarea OMV Petrom sau tribunale ale poporului. AUR zgârie la ușa guvernării fiindcă pierde electorat și pierde influență politică. Forțele politice responsabile au creat și mențin un cordon sanitar contra AUR, iar perspectiva ca AUR să ajungă la guvernare în acest ciclu electoral e zero”, încheie Muraru.

George Simion, a declarat, marți seară, că formațiunea sa își propune să ajungă la guvernare din toamnă, dacă va exista susținere pentru o moțiune de cenzură.

„Intenționez să devin și mai serios, dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare. Pentru că este inevitabil. Sperăm noi din toamnă să ajungem la guvernare”, a spus Simion, la Realitatea Plus.