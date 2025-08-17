Daniel Zamfir despre declarațiile lui George Simion: E o prostie care nu trebuie comentată în niciun fel

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a clarificat poziția partidului în legătură cu declarațiile făcute de George Simion privind formarea unui guvern PSD-AUR condus de Călin Georgescu.

Duminică, într-o intervenție la Digi24, Zamfir a respins speculațiile referitoare la o eventuală ieșire a PSD de la guvernare și a comentat succint declarațiile lui George Simion.

George Simion a declarat, marți seară, la Realitatea Plus că Partidul Social Democrat are „ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”.

Despre declarațiile făcute de liderul AUR, Zamfir a afirmat: „George Simion a spus o prostie, iertați-mă, să condiționezi tu, să faci guvern cu PSD, cu Călin Georgescu, primul ministru, e o prostie care nu trebuie comentată în niciun fel”.

Privind o eventuală moțiune de cenzură împotriva guvernului Boloja, social-democratul a afirmat: „Vă asigur că senatorii PSD nu vor vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului din care fac parte”.