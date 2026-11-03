Curtea Supremă a SUA respinge cererea lui Trump: California va număra toate buletinele de vot

Curtea Supremă a respins cu promptitudine luni o cerere a administrației Trump prin care se solicită oprirea temporară a numărării voturilor în statul California.

În ajunul alegerilor intermediare din SUA, s-a decis ca peste 20.000 de alegători înregistrați, despre care oficialii federali susțin că ar fi cetățeni străini, să fie luați în considerare la numărătoare.

Cum au motivat magistrații Curții Supreme

Judecătorii au respins cererea făcută de Departamentul Justiției la doar câteva ore de la depunere și au pus capăt, astfel, cerinței administrației Trump cu privire la buletinele de vot contestate, relatează Reuters.

Măsura ar fi putut afecta peste 20.000 de alegători din California, cel mai populat stat din SUA, dar și ultima șansă a democraților pentru a răsturna împărțirea actuală a locurilor din Congres.

Înfrângere pentru Trump, în ajunul alegerilor

Decizia Curții Supreme reprezintă o nouă înfrângere pentru Trump, în timp ce republicanii se luptă să-și mențină controlul asupra Congresului și după alegerile de marți.

Administrația Trump și-a concentrat atenția asupra voturilor persoanelor care nu ar fi cetățeni, în perioada premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului.