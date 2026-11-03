Reddit contestă interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani din Australia. Compania reclamă o restricție „profundă” asupra dezbaterii politice

Reddit și organizația libertariană Digital Freedom Project au contestat măsura care obligă platformele de socializare să nu permită persoanelor sub 16 ani să dețină conturi. Legea a intrat în vigoare în decembrie 2025, în urma unei inițiative susținute de părinți și contestate de companiile din domeniul tehnologiei.

Avocatul Reddit, Perry Herzfeld, a declarat în fața instanței că legislația reprezintă o restricție semnificativă asupra comunicării politice.

„Aceasta este o restricție foarte profundă asupra dezbaterii politice din Australia”, a afirmat Herzfeld, susținând că tinerii sunt împiedicați să creeze conținut și să răspundă la mesajele publicate pe platformele sociale, scrie Reuters.

Reddit susține că legea este „prost concepută”

Reprezentantul Reddit a afirmat că platforma susține obiectivul autorităților de a reduce riscurile la care sunt expuși copiii și adolescenții în mediul online, însă consideră că legislația australiană nu este o soluție eficientă.

Herzfeld a descris legea drept „prost concepută” și „ineptă”, argumentând că aceasta nu stabilește măsuri concrete pentru împiedicarea accesului minorilor și nu se aplică altor servicii online unde au loc fenomene precum hărțuirea cibernetică.

Avocatul a susținut că autoritățile ar trebui să reglementeze funcțiile platformelor care pot genera riscuri, în loc să interzică accesul tinerilor la conturi.

De asemenea, acesta a subliniat că o mare parte din conținutul rețelelor sociale poate fi accesată fără autentificare, astfel că interdicția nu împiedică minorii să urmărească materialele publicate.

Majoritatea adolescenților continuă să folosească rețelele sociale

De la intrarea în vigoare a interdicției, mai multe studii, inclusiv cercetări realizate de autoritatea australiană pentru siguranța online, eSafety Commissioner, au arătat că majoritatea adolescenților sub 16 ani continuă să utilizeze rețelele sociale.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul procesului, peste cinci milioane de conturi considerate a aparține unor persoane sub 16 ani au fost suspendate sau dezactivate pe zece platforme de la introducerea măsurii.

Guvernul australian a susținut că legea este necesară pentru protejarea sănătății mintale și fizice a tinerilor și a anunțat că va apăra legislația în fața instanței.

Autoritățile au majorat între timp amenda maximă pentru nerespectarea interdicției la 99 de milioane de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 69,5 milioane de dolari americani.

De asemenea, eSafety Commissioner a primit competențe suplimentare de investigare, iar guvernul pregătește acțiuni de aplicare a legii împotriva unor platforme importante.

Procesul din Australia ar putea influența alte țări

Contestarea legislației australiene are loc într-un moment în care mai multe state analizează sau introduc restricții privind accesul minorilor la rețelele sociale.

Măsuri similare sunt discutate în Marea Britanie și implementate în Malaysia, în contextul preocupărilor privind efectele platformelor asupra sănătății și siguranței copiilor.

O eventuală decizie favorabilă contestatarilor ar putea încuraja alte companii să atace legislații similare și ar încetini extinderea unor astfel de măsuri la nivel internațional.

Guvernul australian a transmis că va apăra interdicția, argumentând că protejarea copiilor de riscurile mediului online justifică restricțiile impuse platformelor.