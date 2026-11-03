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Tragedia aviatică din Florida: Un antreprenor, soția sa și cei doi copii ai acestora, printre victime

O familie de patru persoane s-a aflat la bordul avionului care s-a prăbușit duminică în Florida și a explodat la impactul cu solul. Printre membrii familiei se aflau și doi copii.
Tragedia aviatică din Florida: Un antreprenor, soția sa și cei doi copii ai acestora, printre victime
Sursa foto: captură video X
Diana Nunuț
03 nov. 2026, 08:59, Știri externe
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Apar primele informații despre identitatea persoanelor aflate la bordul avionului care s-a prăbușit duminică în statul american Florida și care a explodat la impactul cu solul.

Potrivit Fox News, o familie de patru persoane, printre care doi copii, se afla în avion. Este vorba despre Adam Robinson, în vârstă de 45 de ani, un antreprenor din domeniul tehnologiei. În același avion se aflau atât soția sa, Helen Sharp, cât și cele două fetițe ale lor.

Într-o declarație comună, familiile celor doi i-au comemorat pe aceștia pentru „căldura, generozitatea și darul lor de a-i face pe oameni să se simtă bineveniți”.

Robinson era director general și cofondator al Retention.com și conducea, de asemenea, alte două companii.

La bordul avionului s-au mai aflat și doi prieteni apropiați ai familiei, precum și dădaca celor două fetițe, notează Fox News.

Cum s-a produs tragedia

Aeronava Learjet 60 a decolat de pe Aeroportul Internațional Austin-Bergstrom în jurul orei 10:37 și se îndrepta spre North Eleuthera, în Bahamas, când s-a prăbușit în Palm Beach, explodând la impactul cu solul. Toate cele nouă persoane aflate la bord, printre care și comandantul și co-pilotul, au murit.

Cu doar câteva minute înainte de prăbușire, pilotul a raportat acumulări de gheață pe aeronavă, o temperatură exterioară de minus 47 de grade Celsius și turbulențe moderate, care provocau variații de altitudine de până la aproximativ 213 metri.

La scurt timp, pilotul a raportat precipitații și a solicitat permisiunea de a urca la o altitudine mai mare. Situația s-a deteriorat însă dramatic.

„Coborâm cu 8.000… Mayday, mayday! Coborâm cu 10.000 de picioare pe minut”, a anunțat pilotul.

Ultimul mesaj radio a indicat că aeronava cobora cu aproximativ 20.000 de picioare pe minut.

Anchetatorii federali iau în calcul că punctul central al cercetărilor este reprezentat de condițiile meteorologice, după ce echipajul a semnalat formarea de gheață și turbulențe moderate la aproximativ 35.000 de picioare, cu puțin timp înainte ca avionul să piardă rapid altitudine.

La impactul cu solul, avionul a explodat, provocând un crater și deformând carosabilul.

Cauza accidentului nu a fost încă stabilită.

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