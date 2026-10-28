Amendă de 260 de milioane de dolari pentru un cazino după ce ar fi închis ochii la o posibilă spălare de bani. Compania susține că amenda o va trimite în lichidare

Compania a fost penalizată miercuri de Curtea Federală, la patru ani după ce o agenție de informații financiare a intentat o acțiune în justiție împotriva companiei.

Agenția a susținut anterior că o amendă de 400 de milioane de dolari era necesară pentru a pedepsi ceea ce a numit „eșecuri manifeste” ale cazinoului, potrivit Australian Associated Press.

Amenda ar putea duce la lichidare

Compania listată la bursă, a cărei valoare de piață este de 763 de milioane de dolari, a susținut că orice penalizare de peste 100 de milioane de dolari o va trimite în lichidare.

Judecătorul a stabilit că o amendă de 260 de milioane de dolari este adecvată pentru prejudiciul semnificativ cauzat de comportamentul companiei.

„În fapt, a pus profitul mai presus de conformitate și a făcut-o la scară largă”, a spus judecătorul.

Firma va avea la dispoziție 19 luni pentru a plăti amenda în patru rate egale, prima plată urmând să fie efectuată în termen de 28 de zile de la pronunțarea hotărârii, potrivit sursei citate.

Directorul executiv al organismului de supraveghere, Brendan Thomas, a declarat că sancțiunea reflectă gravitatea încălcărilor.

„Nu vom ca firmele să pună profitul peste obligațiile lor față de comunitatea australiană”, a declarat el într-un comunicat emis după pronunțarea hotărârii.

Sistemul financiar din Autralia, expus la potențiale daune

Thomas a declarat că firma a expus sistemul financiar al Australiei la potențiale daune, permițând ca banii cu risc ridicat să fie pompați prin cazinourile sale.

Valoarea companiei s-a prăbușit de când autoritățile de supraveghere a cazinourilor au început să investigheze operațiunile acesteia la sfârșitul anului 2021.

De asemenea, tranzacțiile sunt oprite timp de până la două zile pentru a oferi conducerii timp să abordeze public impactul amenzii asupra afacerii, mai arată sursa citată.

Instanța a aflat anterior că unui bărbat i s-a permis, alături de mulți alți jucători cu risc ridicat, să canalizeze sute de milioane de dolari prin cazinouri, în ciuda legăturilor sale criminale cunoscute.

Aceste preocupări au fost ignorate de conducerea superioară, care nu a reușit să impună controale adecvate împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, s-a aflat în comunicat.

În luna iunie, compania a mai fost amendată cu 10 milioane de dolari pentru încălcări ale reglementărilor, inclusiv depășirea limitelor de timp pentru jocuri și neluarea în considerare a verificărilor corespunzătoare ale clienților pentru legături cu activități criminale și teroriste.