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Barcelona, amendată cu 602 euro după ce a încercat să îl transfere pe Julian Alvarez de la Atletico Madrid

FC Barcelona a fost amendată cu 602 euro de Federația Spaniolă de Fotbal, după ce Atlético Madrid a reclamat că gruparea catalană l-a contactat pe atacantul Julián Álvarez fără să informeze în prealabil clubul madrilen.
Barcelona, amendată cu 602 euro după ce a încercat să îl transfere pe Julian Alvarez de la Atletico Madrid
Iulian Moşneagu
28 oct. 2026, 01:52, Sport
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Atletico Madrid a susținut că Barcelona l-a contactat pe internaționalul argentinian fără să transmită mai întâi o notificare scrisă clubului la care acesta este legitimat, potrivit BBC Sport.

Federația Spaniolă de Fotbal a aplicat sancțiunea în baza articolului 133 din regulamentul disciplinar.

Atletico a depus o reclamație și la FIFA, însă forul internațional a stabilit că nu are competența de a soluționa cazul.

Alvarez, în vârstă de 26 de ani, a rămas la Atletico Madrid, unde are contract până în iunie 2030. Atacantul argentinian a fost transferat de la Manchester City în august 2024.

Disputa a început după ce Alvarez a declarat, într-un interviu acordat în timpul Cupei Mondiale din 2026, că își dorește să își îndeplinească visul de a juca la Barcelona.

Barcelona a încercat să îl transfere pe Alvarez în vara acestui an și a făcut o ofertă de 100 de milioane de euro. Atletico a respins propunerea, insistând că atacantul argentinian nu este de vânzare.

Declarațiile lui Alvarez au provocat nemulțumirea suporterilor lui Atletico Madrid, care l-au huiduit în repetate rânduri în acest sezon.

Sâmbătă, atacantul a marcat golul victoriei în meciul împotriva formației Deportivo La Coruña. După partidă, Álvarez și-a cerut scuze pentru declarațiile făcute în vară.

„A fost o greșeală. Înțeleg de ce suporterii sunt supărați. Dacă aș fi suporter, aș fi și eu supărat. Mai ales având în vedere cât de mult m-au susținut de când am venit”, a declarat fotbalistul argentinian.

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