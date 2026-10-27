Barcelona, amendată cu 602 euro după ce a încercat să îl transfere pe Julian Alvarez de la Atletico Madrid

Atletico Madrid a susținut că Barcelona l-a contactat pe internaționalul argentinian fără să transmită mai întâi o notificare scrisă clubului la care acesta este legitimat, potrivit BBC Sport.

Federația Spaniolă de Fotbal a aplicat sancțiunea în baza articolului 133 din regulamentul disciplinar.

Atletico a depus o reclamație și la FIFA, însă forul internațional a stabilit că nu are competența de a soluționa cazul.

Alvarez, în vârstă de 26 de ani, a rămas la Atletico Madrid, unde are contract până în iunie 2030. Atacantul argentinian a fost transferat de la Manchester City în august 2024.

Disputa a început după ce Alvarez a declarat, într-un interviu acordat în timpul Cupei Mondiale din 2026, că își dorește să își îndeplinească visul de a juca la Barcelona.

Barcelona a încercat să îl transfere pe Alvarez în vara acestui an și a făcut o ofertă de 100 de milioane de euro. Atletico a respins propunerea, insistând că atacantul argentinian nu este de vânzare.

Declarațiile lui Alvarez au provocat nemulțumirea suporterilor lui Atletico Madrid, care l-au huiduit în repetate rânduri în acest sezon.

Sâmbătă, atacantul a marcat golul victoriei în meciul împotriva formației Deportivo La Coruña. După partidă, Álvarez și-a cerut scuze pentru declarațiile făcute în vară.

„A fost o greșeală. Înțeleg de ce suporterii sunt supărați. Dacă aș fi suporter, aș fi și eu supărat. Mai ales având în vedere cât de mult m-au susținut de când am venit”, a declarat fotbalistul argentinian.