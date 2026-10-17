„Interdicție” în oraș pentru soțiile vedetelor de la Manchester United: De ce a fost anulată o cină de lux în ultimul moment

Soțiile și iubitele jucătorilor rezervaseră un etaj întreg la un restaurant italian din Hale, unul dintre localurile preferate ale lui Sir Alex Ferguson, potrivit The Sun. După declarațiile fundașului argentinian, clubul a cerut liniște, așa că întâlnirea a fost anulată.

Printre cele așteptate la cină se numărau Muri Lopez, partenera lui Martinez și fostă regină a carnavalului, Fern Hawkins, soția lui Harry Maguire, și Ana Pinho, soția căpitanului Bruno Fernandes. Ar fi trebuit să vină și Lucia Loi, iubita lui Marcus Rashford, și Anouska Santos, partenera lui Luke Shaw. Și unii jucători ar fi avut rezervare la același restaurant, dar au renunțat.

„N-ar fi fost o imagine bună”

Potrivit unei surse citate de publicația britanică, cina s-a anulat pentru că imaginile, în condițiile în care clubul este în criză, nu ar fi fost pozitive nici pentru jucători, nici pentru partenerele lor. Sursa susține că unele dintre ele nu au fost încântate de cuvintele lui Martinez, care pare că le-a reproșat unor coechipieri lipsa calității.

Același interlocutor spune că grupul se înțelege bine și se întâlnește de câteva ori pe an. Partenerele sud-americane și cele din Portugalia sunt mai apropiate între ele, la fel ca și englezoaicele.

Ce a spus Martinez

Totul a pornit după înfrângerea cu 2-0 suferită marți de Manchester United pe terenul lui Atletico Madrid, în Liga Campionilor. La interviul de după meci, Martinez l-a vizat pe directorul sportiv Jason Wilcox: „Aștept mai mult de la directorul nostru tehnic”. Fundașul a sugerat că antrenorul Michael Carrick nu a fost susținut cu transferuri în vară.

Joi, după o întâlnire cu conducerea clubului și cu antrenorul, Martinez și-a cerut scuze printr-un mesaj pe rețelele sociale. Potrivit BBC, el a fost și amendat. Argentinianul face parte din lotul pentru meciul de sâmbătă cu Leeds United, din Premier League.