Roy Keane critică dur situația de la Manchester United: „Este haos, este ca un circ”

Declarațiile lui Lisandro Martinez au venit după înfrângerea suferită marți de Manchester United, scor 0-2, în fața lui Atlético Madrid, în Liga Campionilor. Fundașul argentinian a acuzat conducerea clubului de lipsă de ambiție și a criticat transferurile realizate în această vară, vizându-l în special pe directorul sportiv Jason Wilcox, potrivit ESPN.

În cadrul podcastului Stick to Football, Roy Keane a declarat că problemele de la Manchester United afectează întregul club, de la conducere până la echipă.

„Este evident că nu există unitate. Este haos de sus până jos. Mergem acolo în zilele de meci și nu-mi place atmosfera din jurul clubului”, a declarat fostul internațional irlandez.

Keane a criticat și modul în care Michael Carrick a fost numit antrenor, susținând că existau variante mai bune pentru această funcție.

„Totul pare haotic, iar declarațiile reflectă acest lucru. A fost haos și în modul în care au ajuns să îl numească pe Carrick antrenor. Am spus de la început că existau opțiuni mai bune. Este haos, este ca un circ”, a adăugat acesta.

Gary Neville îl critică pe Lisandro Martinez

Gary Neville a declarat că afirmațiile lui Martínez reprezintă și o critică la adresa propriilor coechipieri.

„Când Martínez spune că ar fi trebuit aduși mai mulți jucători, își atacă direct coechipierii. Dacă aș fi Bruno Fernandes, Harry Maguire sau unul dintre ceilalți jucători cu experiență, aș fi extrem de furios pe el”, a afirmat fostul fundaș al lui Manchester United.

Acesta a explicat că bugetul pentru transferuri este stabilit de proprietarii clubului, nu de Jason Wilcox, și a sugerat că Martinez însuși ar putea fi înlocuit dacă United ar aduce mai mulți fundași.

Nici Roy Keane nu a fost de acord cu atitudinea internaționalului argentinian, afirmând că nu îl consideră unul dintre liderii echipei.

„Nu îl văd ca pe un jucător cu autoritate la Manchester United. Îl văd ca pe un fundaș central care face foarte multe greșeli”, a spus Keane.