Un bărbat de 63 de ani, suspectat că l-ar fi lovit pe arbitru cu un obiect contondent în zona cervicală, a fost reținut pentru 24 de ore.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, incidentul a fost semnalat sâmbătă, printr-un apel la 112. Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Motru au fost sesizați cu privire la agresarea arbitrului după încheierea meciului.

Din primele verificări, anchetatorii au stabilit că un bărbat de 63 de ani, din comuna Mătăsari, care avea atribuții de asigurare a ordinii pe stadion, l-ar fi lovit pe arbitrul în vârstă de 34 de ani, din comuna Săulești, cu un obiect contondent, în zona cervicală.

Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Agresorul, reținut pentru 24 de ore

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

Față de bărbatul de 63 de ani a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

Cercetările continuă sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.