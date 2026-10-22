Manchester United, umilită de o echipă aflată la prima participare în Liga Campionilor. Cea mai grea înfrângere europeană din 1994 încoace

Meciul disputat miercuri seară, 21 octombrie, pe stadionul Giuseppe Sinigaglia, a fost dominat de echipa pregătită de Cesc Fàbregas, scrie The Guardian. Como a condus cu 3-0 încă din minutul 57, după o prestație remarcabilă a argentinianului Nico Paz, autorul a două goluri și al unei pase decisive. În schimb, Manchester United a ajuns la numai două victorii în primele 11 partide ale sezonului, iar postul lui Carrick este tot mai nesigur.

Como a marcat după numai două minute și a controlat partida

Dezastrul oaspeților a început aproape imediat după fluierul de start. În minutul 3, Nico Paz a deschis scorul cu un șut plasat, după o acțiune pe partea dreaptă. Portarul Senne Lammens nu a reușit să intervină.

United ratase anterior o oportunitate prin Diogo Dalot, dar italienii au preluat rapid controlul jocului. A fost al doilea meci european consecutiv în care formația engleză a primit gol în primele două minute, după înfrângerea precedentă cu Atlético Madrid.

Manchester United vs Como 4:1

Como is playing amazing football 🔥 https://t.co/Tz5qqbx3So — Messi and Yamal lover (@destiny2842) October 22, 2026

La pauză, Como conducea cu 1-0, iar Carrick a încercat să schimbe evoluția echipei prin introducerea lui Carlos Baleba și Amad Diallo. Modificările nu au avut efectul dorit. În minutul 49, Anastasios Douvikas a majorat avantajul gazdelor, după o pasă decisivă a lui Nico Paz. Opt minute mai târziu, argentinianul a înscris din nou, ducând scorul la 3-0.

Patru goluri în poarta lui Manchester United. Nico Paz a fost omul meciului

Como a continuat să atace și după ce rezultatul părea decis. În minutul 76, fundașul Jacobo Ramón a înscris cu capul, după centrarea lui Kaiki Bruno, ducând scorul la 4-0. Manchester United a redus din diferență abia în prelungiri, prin Joshua Zirkzee, care a stabilit rezultatul final, 4-1.

Golul olandezului a evitat repetarea celei mai severe înfrângeri din istoria participărilor lui United în Liga Campionilor, acel 0-4 cu Barcelona, din 1994. Pentru Como, victoria reprezintă unul dintre cele mai importante rezultate din istoria clubului, fondat în urmă cu 119 ani.

Diferența de experiență europeană dintre cele două loturi a fost considerabilă: jucătorii italienilor acumulaseră împreună 62 de apariții în Liga Campionilor, față de 242 ale fotbaliștilor lui United, potrivit The Guardian.

Tensiuni între Michael Carrick și Bruno Fernandes după umilința din Italia

La finalul partidei, Carrick s-a îndreptat spre sectorul suporterilor englezi și a făcut repetate gesturi de scuze. Din cei aproximativ 700 de fani care însoțiseră echipa în Italia, numai în jur de 200 mai rămăseseră în tribune. Antrenorul nu și-a ascuns furia față de prestația fotbaliștilor.

Tensiunile au continuat și în declarațiile de după meci. Căpitanul Bruno Fernandes a criticat abordarea tactică, susținând că decizia de a nu aplica un pressing agresiv a aparținut staffului tehnic. Carrick a contestat interpretarea portughezului, explicând că echipa a încercat un pressing om la om în repriza secundă, dar a primit un gol în urma acestei organizări.

Disputa vine într-un moment dificil pentru vestiarul englezilor. Cu o săptămână înainte, Lisandro Martínez criticase activitatea directorului sportiv Jason Wilcox, după înfrângerea cu Atlético Madrid, scor 0-2. Fundașul și-a cerut ulterior scuze.

Michael Carrick riscă să fie demis înaintea următorului meci

Manchester United traversează o perioadă de criză sportivă, cu numai două victorii de la începutul sezonului. Echipa a pierdut claritatea tactică și stabilitatea defensivă, în timp ce accidentările au redus considerabil opțiunile antrenorului.

Carrick nu a putut conta pe nouă jucători din cauza problemelor medicale, suspendărilor sau îmbolnăvirilor. Situația l-a obligat să îl titularizeze pe Matthijs de Ligt, care a revenit după 325 de zile de absență, provocată de o accidentare gravă la spate.

Întrebat dacă se gândește să demisioneze sau dacă se teme pentru postul său, antrenorul a evitat să intre în speculații. Potrivit The Guardian, conducerea clubului ar putea analiza situația tehnicianului după rezultatul din Italia. Manchester United urmează să joace duminică, 25 octombrie, pe Old Trafford, împotriva lui Bournemouth, în Premier League.