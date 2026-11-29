Torinezii au încheiat partida în zece jucători, după o eliminare, iar gazdele au profitat pentru a obține un succes spectaculos.

Juventus, în inferioritate numerică încă din minutul 5

Partida a început dezastruos pentru echipa pregătită de Luciano Spalletti. În minutul 5, atacantul Randal Kolo Muani a primit direct cartonașul roșu pentru o intervenție imprudentă, lăsându-și formația în zece oameni aproape de la începutul confruntării.

Como, echipă antrenată de Cesc Fabregas, a încercat să valorifice rapid superioritatea numerică. Lucas Da Cunha l-a pus la încercare pe portarul Guglielmo Vicario, iar Nico Paz a fost aproape de deschiderea scorului în minutul 14, când lovitura sa de cap a fost respinsă de goalkeeperul oaspeților.

Juventus a avut, la rândul său, câteva oportunități, prin Teun Koopmeiners și Nick Woltemade, însă niciunul nu a reușit să înscrie.

Nico Paz a deschis scorul

Nico Paz a transformat spectaculos o lovitură liberă de la marginea careului, trimițând mingea în plasă și stabilind scorul pauzei, 1-0 pentru Como.

Douvikas a reușit dubla și a stabilit scorul final

În repriza secundă, Como a continuat să controleze partida și să pună presiune asupra defensivei torineze.

Anastasios Douvikas a majorat avantajul gazdelor în minutul 63, când a recuperat un balon în interiorul careului și a finalizat cu un șut plasat în colțul din dreapta jos al porții.

Atacantul grec a revenit în prim-plan în minutul 80, reușind dubla cu o execuție din prima, de la mică distanță din afara careului. Mingea a ajuns din nou în colțul inferior al porții apărate de Vicario, iar tabela a indicat 3-0.

Juventus a încercat să reducă diferența pe final, însă ocaziile lui Francisco Conceicao și Kerim Alajbegovic nu au modificat rezultatul.

Como s-a impus astfel cu 3-0, într-o partidă în care cele două eliminări ale oaspeților au cântărit decisiv. Pentru Juventus, rezultatul reprezintă un eșec sever în etapa a 13-a din Serie A.