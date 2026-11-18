Mijlocașul ofensiv al formației italiene Como a marcat de două ori în victoria categorică a Argentinei, scor 7-0, împotriva Costa Ricăi, într-un meci amical disputat marți, la Córdoba, potrivit publicației GOAL.

Nico Paz a marcat de două ori în prima repriză

Tânărul internațional argentinian a fost unul dintre principalii protagoniști ai partidei disputate pe stadionul Mario Alberto Kempes, în care selecționata pregătită de Lionel Scaloni și-a încheiat programul competițional din 2026 cu o victorie categorică.

Paz a deschis scorul în minutul 7, la finalul unui contraatac la care au contribuit Julián Álvarez și Enzo Fernández. Mijlocașul a finalizat acțiunea cu un șut puternic cu piciorul stâng, fără șanse pentru portarul costarican Patrick Sequeira.

Înainte de pauză, jucătorul lui Como a înscris din nou, de această dată cu piciorul drept, confirmându-și eficiența în fața porții adverse.

Nico Paz a fost înlocuit la pauză cu Franco Mastantuono, după o repriză în care a contribuit decisiv la desprinderea Argentinei.

La finalul întâlnirii, fotbalistul și-a exprimat satisfacția pentru prestația sa și pentru susținerea primită din partea publicului.

„Sunt foarte fericit. Să reprezint această echipă este cel mai important lucru, mai ales în zile precum aceasta, cu atâția oameni și atâta afecțiune”, a declarat Paz pentru TyC Sports, citat de GOAL.

Ce spune despre posibilitatea de a prelua numărul 10 al lui Messi

Evoluțiile mijlocașului au alimentat discuțiile privind succesorul lui Lionel Messi, după retragerea acestuia din echipa națională a Argentinei.

Paz poartă în prezent tricoul cu numărul 18, însă prestațiile sale recente au determinat mai mulți observatori și colegi să îl considere un posibil moștenitor al celebrului număr 10.

Întrebat despre această perspectivă, fotbalistul a evitat să își exprime vreo ambiție legată de tricoul purtat de Messi.

„Adevărul este că nu mă gândesc la asta. Mă gândesc să mă bucur de zile precum aceasta și să mă distrez pe teren, pentru că ceea ce iubesc cel mai mult este să joc fotbal”, a afirmat Nico Paz.

El a adăugat că reprezentarea Argentinei și a suporterilor reprezintă principala sa motivație.

Mijlocașul a subliniat și contribuția colegilor la evoluțiile sale, explicând că nivelul ridicat al jucătorilor din lot îi permite să își exprime mai ușor calitățile pe teren.

Cinci goluri în ultimele cinci apariții pentru Argentina

Dubla reușită împotriva Costa Ricăi a dus bilanțul lui Nico Paz la cinci goluri în ultimele cinci meciuri disputate pentru naționala Argentinei.

După Cupa Mondială din 2026, mijlocașul a înscris și împotriva selecționatelor Boliviei, Burkina Faso și Beninului.

Forma sa a atras atenția inclusiv în vestiarul naționalei. Portarul Emiliano Martínez a sugerat anterior, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că Paz ar putea deveni noul număr 10 al Argentinei.

La rândul său, Rodrigo De Paul a apreciat calitățile mijlocașului, iar Valentín Barco, apropiat al acestuia, și-a exprimat public dorința ca tânărul fotbalist să primească tricoul devenit emblematic prin performanțele lui Messi.

„Îmi place totul la jocul lui Nico. Îmi place foarte mult cum joacă. Sper să primească numărul 10, mi-aș dori asta”, a declarat Barco.

Născut în Santa Cruz de Tenerife, Spania, Nico Paz s-a impus treptat în echipa națională a Argentinei, unde evoluează alături de fotbaliști consacrați precum Julián Álvarez și Enzo Fernández.

În timp ce discuțiile despre viitorul tricoului cu numărul 10 continuă, tânărul mijlocaș insistă că prioritatea sa rămâne să joace cât mai bine și să contribuie la rezultatele naționalei.