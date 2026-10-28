„Ne-a fost greu din punct de vedere fizic”. Căpitanul Argentinei dezvăluie că a jucat accidentat finala Cupei Mondiale. Pe cine vrea în tricoul cu numărul 10

„După meciul cu Anglia (n.r.: din semifinalele Cupei Mondiale) am avut o problemă la tendonul lui Ahile, pe care o am și în prezent. Aproape că nu am putut să mă antrenez în zilele premergătoare finalei. Am ajuns cu greu, am luat câteva pastile și am fost infiltrat, dar corpul meu nu a mai rezistat în repriza a doua”, a declarat Romero într-un interviu acordat canalului de YouTube „Los Edul”.

Fundașul a explicat că și-a dorit să fie prezent pe teren în meciul decisiv, în ciuda problemelor fizice.

„Te enervează să intri pe teren cu probleme fizice, dar nu poți spune nu unei finale de Cupă Mondială. Întotdeauna vrei să fii acolo. Dacă aș fi simțit că nu pot sau că aș face rău echipei, aș fi făcut un pas în spate și aș fi lăsat un coleg să joace”, a afirmat Romero.

Noul căpitan al Argentinei a susținut că problemele fizice au afectat mai mulți jucători ai echipei naționale pe parcursul turneului final.

„Spania a jucat foarte bine și a meritat să fie campioană. Noi am ajuns cu greu în finală. Nu știu dacă să-i spun miracol, dar ne-a fost greu din punct de vedere fizic pe tot parcursul Mondialului”, a spus fundașul.

Pe cine preferă pentru a prelua tricoul cu numărul 10 după retragerea lui Messi

Romero a dezvăluit și pe cine ar prefera să vadă purtând tricoul cu numărul 10 al Argentinei, rămas vacant după retragerea lui Lionel Messi din echipa națională. Alegerea sa este atacantul Julián Álvarez, colegul său de la Atletico Madrid.

„Sincer, aș pune tricoul deoparte și aș face o pictură murală la sediul Federației Argentinei, pentru ca nimeni să nu mai aibă această responsabilitate. Dar nu se poate, așa că i l-aș da lui Julián”, a declarat Romero.

Fotbalistul a explicat că îl apreciază pe Álvarez atât pentru calitățile sale sportive, cât și pentru caracterul său.

„Îl văd ca pe un băiat modest, apropiat de familie, un om bun. Are calitățile necesare. Avem mulți jucători importanți la națională, dar cred că el ar trebui să poarte numărul 10”, a adăugat fundașul.

Romero a precizat că i-a propus deja de mai multe ori această variantă atacantului, însă Álvarez preferă să păstreze numărul 9 pe care îl poartă în prezent la naționala Argentinei.