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O plantă rară în culorile Argentinei a primit numele lui Messi. Unde crește și de ce e în pericol

O specie de plantă descoperită în Munții Anzi a primit numele lui Lionel Messi. Florile ei albastru deschis și alb amintesc de culorile tricoului naționalei Argentinei.
O plantă rară în culorile Argentinei a primit numele lui Messi. Unde crește și de ce e în pericol
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andreea Tobias
18 oct. 2026, 15:32, Sport
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Planta se numește Salvia messii și crește pe versanții stâncoși și uscați ai Anzilor din centrul și sudul Perului, la altitudini între 2.000 și 2.400 de metri, potrivit The Athletic. Specia a fost găsită în Lima și Ica. Este considerată deja pe cale de dispariție: este cunoscută doar în șase locuri, iar schimbările climatice și incendiile de vegetație îi amenință supraviețuirea.

Din familia mentei

Noua specie face parte din familia mentei și poate ajunge la aproximativ un metru și jumătate înălțime. Descoperirea a fost descrisă în numărul din octombrie 2026 al revistei științifice Phytotaxa.

Studiul a fost coordonat de Paúl Gonzáles, de la Muzeul de Istorie Naturală al Universității Naționale San Marcos din Lima. Alături de el au lucrat cercetătorul argentinian Rolando Uría și biologul Jean Capcha Ramos, de la asociația Huarango Nature.

Identificarea a fost posibilă după observații pe teren, plante colectate între 2023 și 2025 și analiza detaliată a caracteristicilor lor. Cercetătorii cred că zonele cu vegetație sălbatică din jurul pădurilor străvechi din vestul Munților Anzi, mai puțin studiate decât pădurile propriu-zise, ar putea adăposti numeroase alte specii unice.

De ce „messii”

Numele respectă regulile botanicii: terminația „i” arată că o specie este dedicată unei persoane.

Peru este un adevărat paradis al salviilor. Cu 78 de specii cunoscute, țara se află pe locul al doilea în America, după Mexic.

Nu este prima dată când Messi intră în lumea științei. În 2024, cercetătorii argentinieni au numit Cercopemyces messii o ciupercă descoperită în Parcul Național Baritú, după ce Argentina câștigase Copa América. Cu un an înainte, alți oameni de știință argentinieni îi dedicaseră starului două specii noi de animale.

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