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„Doctor” Lionel Messi. Starul Argentinei a primit cea mai înaltă distincție a Universității din Buenos Aires

Lionel Messi a primit marți titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Buenos Aires (UBA), cea mai înaltă distincție onorifică acordată de instituție.
„Doctor” Lionel Messi. Starul Argentinei a primit cea mai înaltă distincție a Universității din Buenos Aires
Lionel Messi primește titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Buenos Aires. Sursa foto: Facebook / Universidad de Buenos Aires
Iulian Moşneagu
06 oct. 2026, 22:43, Sport
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Consiliul Universității din Buenos Aires a aprobat în unanimitate acordarea titlului de Doctor Honoris Causa lui Lionel Messi, în semn de recunoaștere a carierei sale sportive și a modului în care a reprezentat Argentina, potrivit AFP.

În motivarea deciziei, Universitatea din Buenos Aires a arătat că parcursul fotbalistului reprezintă „un exemplu de excelență, perseverență, modestie și conduită etică în desfășurarea activității sale, precum și de angajament față de reprezentarea națională a Republicii Argentina”.

Messi, în vârstă de 39 de ani, a câștigat de opt ori Balonul de Aur și a condus naționala Argentinei spre câștigarea Cupei Mondiale din Qatar, în 2022. Alături de Argentina, el a mai cucerit Copa America în 2021 și 2024, Finalissima în 2022 și titlul olimpic în 2008.

De asemenea, Argentina a ajuns cu Messi în finalele Cupei Mondiale din 2014 și 2026.

Titlul de Doctor Honoris Causa i-a fost acordat în ziua în care Messi dispută ultimul său meci pentru naționala Argentinei, împotriva Beninului, pe stadionul Monumental din Buenos Aires.

Înaintea meciului său de retragere, Messi avea 207 selecții și 125 de goluri, fiind atât jucătorul cu cele mai multe apariții, cât și cel mai bun marcator din istoria naționalei Argentinei.

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