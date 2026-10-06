Benin, înaintea meciului de adio al lui Messi de la naționala Argentinei. Căpitanul accidentat și-a plătit singur biletul spre Buenos Aires

Pentru africani, partida reprezintă un eveniment rar și prin prisma adversarului, dar și prin faptul că Benin evoluează foarte rar împotriva unor selecționate din afara Africii.

Unul dintre cei mai importanți jucători ai Beninului nu va putea intra pe teren, dar a ținut neapărat să fie alături de echipă. Atacantul Steve Mounié, căpitanul obișnuit al echipei, accidentat, a cerut să facă deplasarea și și-a plătit singur biletul pentru Argentina, potrivit La Nacion.

„Nu-mi vine să cred!”

„Este meciul pe care îl va urmări toată lumea, cel mai important din cariera noastră internațională. Ultimul meci al lui Messi va fi împotriva Beninului, nici nu-mi vine să cred!”, a declarat Mounié, înaintea partidei.

Atacantul, care are 68 de selecții pentru Benin, a explicat că simplul fapt de a juca împotriva unei echipe din afara Africii reprezintă deja o experiență aparte.

„Pentru mine era deja ceva extraordinar, pentru că în toată cariera mea am jucat doar împotriva unor echipe africane. De aceea am venit. Iar Messi este cireașa de pe tort”, a spus el.

Și ceilalți jucători ai Beninului au resimțit rapid amploarea evenimentului. Aiyegun Tosin, atacantul lui Lorient, a povestit că încă de la aeroport oamenii le-au transmis să aibă grijă să nu-l accidenteze pe Messi. „Le-am răspuns: «Nu, este și idolul nostru!»”, a relatat fotbalistul.

Delegația africană a ajuns în Argentina după un drum de aproximativ 24 de ore, cu escale la Abidjan și Paris, în condițiile unui buget limitat.

Benin vine la Buenos Aires după un început bun în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni din 2027. Echipa antrenată de Gernot Rohr a remizat cu Burkina Faso, 1-1, și a învins Mauritania, 2-1, obținând patru puncte în cele două partide. Atenția s-a mutat apoi asupra meciului cu Argentina.

În Buenos Aires, fotbaliștii africani au descoperit rapid și dimensiunea fenomenului Messi. Selecționerul Gernot Rohr a povestit că, încă de la primele plimbări prin oraș, a observat numeroase tricouri cu numărul 10.

Portarul echipei nu-i va oferi cadouri

Portarul Beninului, Marcel Dandjinou, a declarat, însă, că Messi va trebui să muncească pentru a marca.

„Sunt portar, iar treaba mea este să apăr. Chiar dacă este ultimul minut și Messi execută un penalty, voi încerca să-l apăr”, a spus Dandjinou, potrivit Marca.

„Da, suntem aici pentru a-l sărbători pe Messi, dar nimeni nu ne-a spus că trebuie să-i oferim un gol. Și, cunoscându-l pe Messi, nici nu are nevoie de cadouri. Dacă vrea să marcheze, va trebui să facă tot posibilul pentru a reuși”, a adăugat goalkeeperul.

Dandjinou, în vârstă de 28 de ani, joacă la Kruger United, în prima ligă din Africa de Sud.

Portarul a recunoscut că întâlnirea cu Messi este una pe care nu și-ar fi imaginat-o în carieră și l-a descris pe argentinian drept „unul dintre regii fotbalului”.

În același timp, el a insistat că Benin își respectă adversarul, dar va încerca să joace și să obțină un rezultat pozitiv. „Suntem aici pentru a apăra Beninul. Este fotbal: 11 contra 11. Putem câștiga, remiza sau ei pot câștiga”, a mai spus Dandjinou.

Interesul pentru meci este uriaș și în Benin. Presa locală relatează că partida este unul dintre principalele subiecte de discuție în țară, iar transmisia în direct este așteptată să atragă o audiență record.

Argentina și Benin se vor întâlni miercuri, de la ora 02:00, pe stadionul Monumental. Pentru Messi, va fi ultima apariție în tricoul naționalei, după ce la finalul lunii august și-a anunțat retragerea de la nivel internațional. Messi are 207 selecții la prima reprezentativă, cu un bilanț de 125 de goluri și 68 de pase decisive.