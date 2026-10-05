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Lionel Messi se alătură lotului Argentinei pentru meciul de adio. Eveniment special organizat de federație

Lionel Messi s-a alăturat naționalei Argentinei pentru ultimele pregătiri înaintea meciului de adio în tricoul reprezentativei, programat miercuri, de la ora 02:00, împotriva Beninului, pe stadionul Monumental din Buenos Aires.
Lionel Messi se alătură lotului Argentinei pentru meciul de adio. Eveniment special organizat de federație
sursă foto: Leo Messi / instagram
Petre Apostol
05 oct. 2026, 11:09, Sport
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Căpitanul Argentinei a participat la antrenamentul echipei conduse de Lionel Scaloni, după victoria categorică, scor 7-0, în fața Burkina Faso, potrivit Federației argentiniene de fotbal. Messi a condus lotul convocat la ședința de pregătire desfășurată duminică.

Jucătorii care au evoluat din primul minut împotriva selecționatei africane au efectuat un program de recuperare de aproximativ 40 de minute, în timp ce ceilalți fotbaliști au lucrat suplimentar la exerciții de viteză și coordonare.

Partea tactică, coordonată de selecționerul Lionel Scaloni, a durat aproximativ 45 de minute și a inclus un meci-școală și exerciții în spații reduse. Ședința s-a încheiat cu trei reprize de câte cinci minute de joc în spațiu restrâns.

Partida cu Benin reprezintă ultimul meci al acestei ferestre internaționale pentru Argentina. Asociația Argentiniană de Fotbal a anunțat că întâlnirea este dedicată despărțirii lui Messi de echipa națională, după ce căpitanul și-a anunțat retragerea din reprezentativă la sfârșitul lunii august.

Spectacol organizat de federație

În paralel cu pregătirile pentru meciul de adio al lui Lionel Messi, Asociația Argentiniană de Fotbal (AFA) organizează la Buenos Aires un eveniment intitulat „Gracias, Leo” („Mulțumim, Leo”), dedicat căpitanului naționalei.

Evenimentul va avea loc în Ciudad Universitaria, în cadrul complexului sportiv al Universității din Buenos Aires, și se adresează în special suporterilor care nu au mai găsit bilete la partida cu Benin.

Meciul va fi transmis pe un ecran gigant, iar programul va include concerte, DJ, jocuri și activități pentru suporteri. Pe scenă sunt anunțate aparițiile trupelor Kapanga și La T y La M, în timp ce fostul portar al Argentinei Sergio „Goyco” Goycochea va fi gazda evenimentului și va participa la o sesiune de lovituri de la 11 metri cu fanii.

Printre atracțiile pregătite de AFA se numără și posibilitatea ca suporterii să se fotografieze alături de cele mai importante trofee câștigate de naționala Argentinei în ultimii ani: Cupa Mondială, Copa América și Finalissima.

Argentina încheie astfel o perioadă de peste două decenii în care Messi a fost una dintre figurile centrale ale selecționatei.

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