Argentina începe era post-Messi cu o victorie categorică. Primele indicii despre viitorul număr 10

Lautaro Martínez, căpitanul echipei pregătite de Cristian Chivu, Inter Milano, a deschis scorul în minutul 19. Nico Paz a dublat avantajul în minutul 29. Noul căpitan al Argentinei, Cristian Romero, a înscris pentru 3-0 în minutul 52, iar José Manuel López a stabilit rezultatul final în minutul 86.

Pentru Argentina, partida de la Córdoba a fost primul meci după finala Cupei Mondiale din 2026, pierdută cu Spania (0-1, după prelungiri). Totodată, a fost primul meci disputat fără Messi după ce acesta și-a anunțat retragerea din activitatea internațională.

Indicii despre viitorul număr 10 al Argentinei

Nico Paz a atras atenția prin execuția golului de 2-0, când l-a lobat pe portarul bolivian Guillermo Viscarra. Mijlocașul a fost unul dintre jucătorii doriți de Chivu la Inter în perioada de mercato din vară, însă a ajuns, în final, la Real Madrid.

Paz, în vârstă de 22 de ani, este unul dintre tinerii pe care Scaloni i-a remarcat.

„Avem posibilitatea să ne bucurăm de jucători cu caracteristici diferite, precum Nico, care este mai mult un număr 10, sau Franco, care este mai electric”, a spus Scaloni, la conferința de presă de după meci.

Înaintea meciului cu Bolivia, Scaloni a anunțat că niciun alt jucător nu va purta numărul 10 în această serie de amicale, cu excepția lui Messi, la partida de adio din 6 octombrie, cu Benin. „Până la meciul lui Leo nu i-l vom da nimănui”, a spus selecționerul, adăugând că ulterior va fi decis cui îi va reveni tricoul.

Identitatea echipei, jocul colectiv

Selecționerul a explicat că Argentina nu va renunța la principiile de joc care au definit echipa din ultimii ani.

„Cred că identitatea selecționatei este să legăm pase, să ajungem colectiv la gol. Provocarea este să continuăm să jucăm în acest fel”, a declarat el.

El a apreciat și modul în care jucătorii tineri s-au integrat în echipă.

„Celor care vin la națională le cerem să facă ceea ce fac la cluburile lor. Lui Leo Flores i-am cerut același lucru și trebuie să avem grijă de el, pentru că el și Franco sunt copii și trebuie să protejăm aceste talente”, a declarat Scaloni.

Selecționerul a spus că apreciază și faptul că jucătorii mai experimentați continuă să contribuie la atmosfera din lot.

„Mi-a plăcut munca tuturor, mai ales a celor care au mai multă experiență, care au jucat două Cupe Mondiale și continuă cu aceeași energie. Este bine ca tinerii să vadă asta, este cel mai bun exemplu pe care îl pot primi”, a afirmat el.

Messi ar putea juca și cu Burkina Faso

Înaintea meciului cu Bolivia, Scaloni a lăsat deschisă posibilitatea ca Messi să participe și la partida cu Burkina Faso, programată pe 3 octombrie la Buenos Aires.

„Dacă vrea să vină să joace pe 3, nu este nicio problemă”, a spus Scaloni, explicând că planul inițial era ca Messi să se alăture lotului după partida cu Burkina Faso, duminică, pentru meciul de adio cu Benin, din 6 octombrie.