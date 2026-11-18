Dezvăluirile apar în documentarul „Tocats per Lucho”, lansat de postul de televiziune Betevé, care readuce în atenție generația de fotbaliști formată sub conducerea tehnicianului spaniol Luis Enrique la Barcelona B, între 2008 și 2011.

Documentarul reunește o parte dintre jucătorii care au făcut parte din acea echipă, printre care Nolito, Sergi Roberto, Marc Bartra, Oriol Romeu, Jonathan Soriano, Marc Muniesa, Andreu Fontàs și Ilie Sánchez. Producția urmărește parcursul unei generații care a avut un impact important asupra fotbalului spaniol și care a contribuit ulterior la dezvoltarea mai multor fotbaliști ajunși la nivel înalt.

Luis Enrique: „Aproape i-am omorât cu alergările”

Antrenorul lui PSG a recunoscut că nu s-a gândit inițial la o carieră de tehnician.

„Nu am avut niciodată în minte ideea de a deveni antrenor, nici măcar atunci când eram jucător. Când vorbeam cu colegii mei, spuneam: «Hai să facem cursul și vedem ce se întâmplă», dar nu aveam niciun obiectiv legat de antrenorat”, a povestit Luis Enrique.

În cele din urmă, a acceptat oferta Barcelonei de a prelua echipa secundă, însă începuturile au fost mult mai dificile decât se aștepta. Spaniolul a dezvăluit că, în timpul primului cantonament de pregătire, a fost foarte aproape să renunțe la meseria de antrenor.

„Ajungi cu foarte mult entuziasm, dar și cu multă ignoranță. În presezon, aproape că am renunțat. Îmi place enorm să concurez. Am trecut de la a controla totul la a fi într-un context în care nu controlam nimic. Îmi amintesc că într-o noapte m-am gândit să abandonez totul. La ora opt dimineața mi-am schimbat decizia: «Continui, nu plec»”, a explicat tehnicianul.

Luis Enrique a vorbit și despre metodele de pregătire pe care le-a folosit la început, recunoscând că a exagerat cu antrenamentele fizice.

„Am făcut multe prostii. Aproape i-am omorât cu alergările. Am preluat lucrurile bune de la antrenorii pe care i-am avut. Louis van Gaal a fost cel de la care am învățat cel mai mult, pentru că era un reper pentru mine. Mi-am spus: «Ăștia vor zbura pe teren. Pentru că nu știu nimic, să se apuce de alergat»”, a mărturisit fostul internațional spaniol.

Cum a transformat Luis Enrique Barcelona B într-o echipă de succes

Luis Enrique a ajuns la Barcelona B în 2008, după ce Pep Guardiola a fost promovat la conducerea primei echipe. În primul sezon, formația a terminat pe locul al cincilea în Grupa a III-a din Segunda B, al treilea eșalon al fotbalului spaniol la acea vreme.

Al doilea sezon a adus însă o schimbare importantă. Barcelona B a obținut promovarea în Segunda A, revenind în fotbalul profesionist după 11 ani. În ultimul sezon petrecut de Luis Enrique la conducerea echipei, formația a terminat pe locul al treilea, cu 71 de puncte, egalând cea mai bună performanță din istoria echipei secunde.

„Primul an a fost un sezon de încercări, dar nu am motive să mă plâng. Lucrurile pot merge mai bine sau mai rău. Barcelona B juca foarte bine, în special în al doilea și al treilea sezon”, a rememorat antrenorul.

Generația pregătită de Luis Enrique a inclus mai mulți jucători care aveau să ajungă ulterior în fotbalul de elită. Thiago Alcântara, Sergi Roberto, Marc Bartra, Martín Montoya și Oriol Romeu s-au numărat printre fotbaliștii care au trecut prin acea echipă.

Jonathan Soriano a fost principalul marcator al echipei, cu 32 de goluri.

Luis Enrique a fost aproape să antreneze Tarragona înainte de Barcelona

Un alt episod din începuturile carierei sale de antrenor este legat de Gimnàstic Tarragona. În noiembrie 2006, Luis Enrique a fost aproape să preia echipa care evolua atunci în prima ligă spaniolă, alături de Pep Guardiola, în calitate de antrenor secund.

Luis Enrique, care se retrăsese din activitatea de fotbalist în 2004, avea 36 de ani și tocmai obținuse licența de antrenor. Acesta s-ar fi oferit să pregătească formația fără să solicite un salariu, cerând însă o compensație financiară consistentă în cazul unei eventuale demiteri înainte de finalul sezonului.

Guardiola nu a putut accepta propunerea, fiind implicat într-un alt proiect. Clubul a ales în cele din urmă un alt tehnician, Paco Flores, iar Gimnàstic Tarragona a retrogradat la finalul campionatului.

Un an mai târziu, în iunie 2007, Guardiola a devenit antrenorul Barcelonei B. După ce a obținut promovarea în Segunda B, a fost numit în vara anului 2008 la conducerea primei echipe, în locul lui Frank Rijkaard.

Iar Luis Enrique a preluat atunci Barcelona B. Ulterior, ambii aveau să construiască unele dintre cele mai importante cariere de antrenori din fotbalul european.

Luis Enrique a câștigat trofee importante atât cu Barcelona, cât și cu Paris Saint-Germain.