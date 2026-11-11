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Pau Cubarsí dezvăluie ce face Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, când se enervează: „Ne dăm seama că nu este de bine”

Internaționalul spaniol Pau Cubarsí, desemnat de FIFA cel mai bun tânăr de la Cupa Mondială 2026, a oferit detalii despre comportamentul antrenorului Hansi Flick la FC Barcelona, în momentele tensionate, spunând că jucătorii nu înțeleg întotdeauna ce spune, dar își dau seama că nu este mulțumit.
Pau Cubarsí dezvăluie ce face Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, când se enervează: „Ne dăm seama că nu este de bine”
sursă foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
11 nov. 2026, 18:07, Sport
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„Când se enervează, vorbește în germană sau engleză. Când este fericit, mai spune uneori câteva cuvinte în spaniolă. Când se enervează, nu înțelegem ce spune, dar din expresiile feței și din tonul vocii ne dăm seama că nu este de bine”, a povestit Pau Cubarsí despre antrenorul Hansi Flick, într-un interviu acordat DAZN Spania.

Fundașul de 19 ani al Barcelonei a vorbit și despre preferințele sale lingvistice. Născut în localitatea Estanyol, din provincia Girona, Cubarsí a crescut vorbind catalana, limbă pe care o folosește și în vestiarul Barcelonei.

„Lumea spunea că nu pot vorbi fluent spaniola, dar, bineînțeles, pot. Pur și simplu mă simt mai confortabil vorbind catalană”, a explicat tânărul fundaș.

Acesta a dezvăluit că încearcă să vorbească în catalană cu Eric García, deoarece comunicarea este mai fluentă, în timp ce cu ceilalți colegi vorbește spaniola fără probleme.

Cubarsí, proaspăt câștigător al trofeului Golden Boy 2026

Interviul a fost acordat la scurt timp după ce Pau Cubarsí a fost desemnat câștigător al trofeului Golden Boy 2026, distincție acordată celui mai bun fotbalist european sub 21 de ani de publicația italiană Tuttosport.

Fundașul Barcelonei a primit 475 din cele 500 de puncte posibile în urma votului juriului internațional format din 30 de jurnaliști. El a devenit al doilea fundaș din istorie care câștigă trofeul, după Matthijs de Ligt, laureatul din 2018.

Cubarsí este al șaselea fotbalist spaniol care primește această distincție, după Cesc Fabregas, Isco, Pedri, Gavi și Lamine Yamal.

În 2026, fundașul a câștigat și Cupa Mondială alături de naționala Spaniei, fiind desemnat cel mai bun tânăr jucător al turneului de către FIFA.

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